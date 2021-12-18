16 bıçak darbesine 13 yıl 4 ay

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İstanbul Bayrampaşa’da Aleyna Tülay Taş, 1.5 yıllık eşi Okan Taş’tan şiddet görünce ailesinin evine taşındı ve boşanma davası açtı. Eşini eve dönmeye ikna edemeyen Okan Taş bu kez de tehditlere başladı. Aleyna Tülay Taş, 2 Nisan 2021 tarihinde küçük kızına kıyafet almak için sokağa çıkınca karşısında Okan Taş’ı buldu. Okan Taş bir anda saldırdığı eşini defalarca bıçakladıktan sonra kaçtı.

Aleyna Tülay Taş ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşama tutundu. Gözaltına alınan Okan Taş ise tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Okan Taş hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava önceki gün karara bağlandı. “Öldürme kastım yoktu. Çok pişmanım” diyen Okan Taş’a iyi hal indirimiyle 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.



‘İKİ KEZ KALBİM DURDU’

Karar duruşmasına katılmayan Aleyna Tülay Taş, bir önceki duruşmadan sonra yaşadıklarını şöyle anlatmıştı: “Günlerdir benim dışarıya çıkmamı beklediğini söyledi. Beni sürükleyerek sokağa soktu ve bıçaklamaya başladı. İki kez kalbim durdu, akciğerim söndü.“