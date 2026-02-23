×
HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Anadolu Otoyolu#Sakarya
16 aracın karıştığı kazada 6 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2026 04:21

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde 16 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4'ü ağır 6 kişi yaralandı, ulaşıma kapanan yolun Ankara istikameti açıldı.

Otoyolun Ankara istikameti Erenler ilçesi mevkisinde yolcu otobüsü, tır, minibüs, otomobil ve ticari aracın da aralarında bulunduğu 16 araç zincirleme trafik kazasına karıştı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti ulaşıma kapandı, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

4 KİŞİNİ SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Kazada yaralanarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan 6 kişiden 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu arada, sağlık görevlileri kronik hastalığı bulunanlar ile kazaya karışan araçlardaki bazı yolcuları ayakta muayene etti.

Kazaya karışan araçların, yol kenarındaki dinlenme tesisinin park alanına çekilmesinin ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

#Trafik Kazası#Anadolu Otoyolu#Sakarya

