16 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da

16 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21.30'da yapıldı. Çekilişin ardından kazandıran numaralar ile sorgulama ekranı yayınlandı. Kupon yaparak şanslarını denemek isteyen şans oyunu müdavimleri, Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden de canlı izlenebilen çekilişin sonuçlarına odaklandı. Çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki linkten online olarak sorgulayabilirsiniz.

Şans oyunlarının kare ası olan Sayısal Loto, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekiliyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ EKRANI

NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

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