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16.1 milyon kişiye kanser taraması

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#Kemal Memişoğlu#Kanser Taraması#KETEM
16.1 milyon kişiye kanser taraması
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2026 07:00

Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Haftası kapsamında Türkiye genelindeki 486 KETEM ve mobil araçla bugüne kadar 16,1 milyon kişiye ücretsiz kanser taraması yapıldığını, erken teşhis sayesinde 36 bin kişinin tedaviye yönlendirilmesinin sağlandığını bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Halk Sağlığı Haftası’nın yedinci gün teması “Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır” olarak belirlendi. Türkiye’de bugüne kadar 16,1 milyon kişiye kanser taraması yapılarak test sonuçları riskli bulunan kişiler ileri tetkikler için üst basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirildi. Tetkikler sonucu 36 bin kişiye kanser tanısı konuldu.

515 BİN TARAMA HİZMETİ

Mobil kanser tarama araçlarıyla da 515 binden fazla tarama hizmeti sunuldu. Kanser tarama ve farkındalık hizmetlerinin yürütüldüğü KETEM’lerde, erken tanı ve tarama programları uygulanıyor. Toplumda kanser farkındalığının artırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri de sunuluyor.

Türkiye’de Sağlıklı Hayat Merkezleri bünyesinde faaliyet gösteren 428 KETEM birimi ve 58 mobil KETEM tarama aracı olmak üzere 486 KETEM bulunuyor.

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Bu merkezlerde yalnızca tarama değil, kanserden korunmaya yönelik eğitimler de verilerek, toplumda farkındalığın artırılması hedefleniyor.

ÜCRETSİZ YAPILIYOR

Türkiye’de meme kanseri, kolorektal kanser (kalın bağırsak kanseri) ve serviks kanseri (rahim ağzı kanseri) için ücretsiz tarama programları yürütülüyor. Sağlık Bakanlığı, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM), Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) aracılığıyla bu taramaları ücretsiz olarak sunuyor. Taramalara ayrıca mobil KETEM tarama araçlarıyla da ulaşılabiliyor. Türkiye’de sık görülen, erken teşhisle tedavi edilebilen ve önlenebilen kanser türleri için tarama programları yürütülüyor. Belirli yaş ve cinsiyet gruplarına yönelik testler uygulanarak kanserin erken dönemde tespit edilmesi hedefleniyor.

KETEM’LERE DAVETLİSİNİZ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: “Sağlıklı beslenme, tütünsüz yaşam ve düzenli fiziksel aktiviteyi hayatımızın merkezine koyarken ücretsiz taramalarımızı da ihmal etmeyelim. Kendiniz ve sevdikleriniz için KETEM’lere davetlisiniz.”

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#Kemal Memişoğlu#Kanser Taraması#KETEM

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