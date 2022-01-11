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15’lik şampiyon Formula 4 yolcusu

#Sarp Arhan Or#Formula 4#Karting
15’lik şampiyon Formula 4 yolcusu

Türkiye Formula Junior Karting şampiyonu olan 15 yaşındaki Sarp Arhan Or, Fransa’da düzenlenecek Formula 4 yarışlarına katılmaya hak kazandı.

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VKV Koç Lisesi’nde 10. sınıf öğrencisi olan Sarp Arhan Or’un geçtiğimiz yıl sınıf arkadaşlarıyla gezmeye gittiği İstanbul Tuzla’daki Karting Park ilgisini çekti. Tesislerdeki kiralık araçlara binen Or, deneme sürüşlerinde pist rekoru kırdı. Sarp Arhan’ın performansı tesislerdeki eğitimcilerin dikkatini çekti. Eğitimciler, genç sporcuya karting sürüş eğitimleri verdi. Or, yoğun çalışmaların ardından 2021 Türkiye Formula Junior Karting yarışmalarına katıldı ve onlarca sporcunun katıldığı yarışta Türkiye birincisi oldu.

TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDEBİLMEK İÇİN SPONSOR ARIYOR

Okul hayatında da başarılı bir öğrenci olan Or, 11 yaşındayken motosiklet kullanmaya başladı. Motokros yarışmalarında dereceler aldı. Kartingde de birçok başarıya imza atan Sarp Arhan Or, “2022 yılında Fransa’da Formula 4 yarışları düzenlenecek. Türkiye’de elde ettiğim başarıların ardından Fransa’daki yarışlara katılmaya hak kazandım. Ancak sponsorluk arıyorum. Başvurunun mart ayına kadar yapılması gerekiyor. Yaklaşık 150 bin Euro sponsorluk ihtiyacımız var. Bu spora çok erken yaşta başladım. Bu nedenle Formula 1’e girme şansım çok yüksek. Türkiye’yi bu alanda temsil etmek istiyorum. Birçok başarıya imza atacağıma inanıyorum” dedi.

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#Sarp Arhan Or#Formula 4#Karting

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