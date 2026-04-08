15’inden küçüklere sosyal ağ yok

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin soru üzerine Göktaş, düzenlemenin komisyonda kabul edildiğini belirtti.

Düzenlemenin bu hafta içinde Genel Kurul’da görüşüleceğini kaydeden Göktaş, “Sosyal ağ sağlayıcılar, 15 yaş altı çocuklara hizmet sunmayacak ve bunu temin etmek için yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri alacak” ifadelerini kullandı.

Sosyal ağ sağlayıcıların aldatıcı reklamları engelleyici tedbirler alacağını dile getiren Göktaş, “Ayrıca 5651 Sayılı Kanun’da oyun, oyun dağıtıcısı, oyun geliştirici ve oyun platformu tanımları yapılacak. Oyun platformları, oyunları yaş kriterlerine uygun olarak derecelendirerek sunacak. Günlük erişimi 100 binden fazla olan oyun platformlarının Türkiye’de temsilci bulundurması zorunlu olacak” dedi.

TACİZCİYE İŞTE ‘ÇOCUK’ AYARI

Bakan Göktaş, düzenlemeyi anlatırken şöyle devam etti: “Ayrıca cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, müstehcenlik, fuhuş, insan ticareti, kasten öldürme suçlarından haklarında adli sicil ve arşiv kayıtlarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunanlar, kamuya, özel sektöre veya sivil toplum kuruluşlarına ait her ne adla olursa olsun çocukların yoğun olarak bulunduğu çocuk hizmet birimleri, adli görüşme odaları, eğitim kuruluşları, çocuk etkinlik ve oyun evleri, okul, okul servisi, okul kantini, yurt, kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulübü, internet kafeleri ve salonları, e-oyun yerleri, çocuk spor okulu, beden eğitimi ve spor tesisleri olarak işletilen işyerlerini şahsen işletemeyecek, bu işyerlerinde çalıştırılamayacak ve herhangi bir sıfatla fiilen bu işyerlerinde görev alamayacak.”