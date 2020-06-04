156 bin haneye test yapılacak

Normalleşme amacıyla art arda kararlar alınırken, koronavirüs vakalarının takibi için yeni dönem planlaması yapılıyor. Edinilen bilgiye göre, yeni dönemde artık illerdeki pandemi kurulları, kendi ihtiyaçlarına göre özel kararlar alacaklar. Takip, aile hekimleri aracılığıyla yapılacak. Ev ev, mahalle mahalle karantina uygulanabilecek. Bu kurullar, gelişmelere bağlı olarak il dışından gelenlere 14 günlük karantina isteyebilecek veya il sınırını kapatabilecek. Muhtarlar mahalle ve köylere yeni gelenlerin bilgisini paylaşacak.

VAKA-TEST ORANI

Hükümette yapılan koordinasyon toplantılarında vakalarla ilgili veriler de değerlendirildi. Vaka sayısının, beklenenden yavaş olmasına rağmen, düşmeye devam ettiği belirtildi. Yapılan esnetmeler nedeniyle vaka-test oranındaki artışın yüzde 4.5’a çıktığı, bu rakamın daha önceki haftalarda yüzde 3’e düştüğü belirtildi. Vaka-test oranındaki artışın yeniden yüzde 10’lara çıkması durumunda yeni önlemler alınması gerektiği kaydedildi. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde vaka sayısının yüksek olmasına rağmen seyrin beklenen düzeyde olduğu belirtildi. Anadolu’da ise vaka sayılarında artış olduğu saptandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, Türkiye’nin bağışıklık haritasını çıkarmak için ithal ettiklerini açıkladıkları Elisa testlerinin yapılmasına da başlanıyor. Antikor testlerinin satın alındığının açıklanmasına rağmen bir ay sonra yapılmasının, erken yapmanın beklenen sonucu vermemesinden kaynaklandığı belirtildi.

HANELER BELİRLENDİ

Testlerin 156 bin haneden tek kişiye yapılarak Türkiye’nin bağışıklık haritasının çıkarılacağı belirtildi. Daha önce virüs tanısı konmamış haneler belirlendi. Cinsiyet, yaş bantları, meslek grupları, köy-kent temsili, bir kronik hastalık durumu olup olmadığı gibi unsurlara öncelik verildi. E-nabız sisteminden yararlanılarak, illerdeki oranlar belirlendi. Bu test sonuçları, Türkiye’nin nüfusunun yüzde kaçının bağışıklık oluşturduğunu ortaya koyacak. Buna göre de yeni dönemde uygulanacak mücadele başlıkları belirlenecek.

SONBAHAR HAZIRLIĞI

Yaz aylarında yapılacak çalışmalar ve değerlendirmelerin sonucunda, sonbahar aylarında beklenen ikinci dalga ile ilgili önlemlere hazırlık yapılacak. Araştırmaların, bundan sonra hangi bölgede, hangi meslek grubunda veya hangi yaş grubunda önlem alınması gerektiğiyle ilgili fikir vereceği belirtildi. Uzmanlar, yeni dönemde alınacak önlemlerin mart başında uygulamaya konulanlardan farklı olacağını, ihtiyaçların da ona göre belirleneceğini vurguladılar.