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Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 08.05.2020 - 15:17,Son Güncelleme:

155 kilo eroin ile yakalanan TIR sürücüsü adliyeye sevk edildi

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155 kilo eroin ile yakalanan TIR sürücüsü adliyeye sevk edildi
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KOCAELİ'de, 155 kilo eroin ile yakalanan TIR sürücüsü adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün TEM Otoyolu’nda takibe alarak durdurduğu TIR’da arama yaptı. Araçta yapılan aramada sürücü yatağının altında paketler halinde 155 kilo eroin ele geçirildi. TIR sürücüsü A.K. emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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