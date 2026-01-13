154 ayrı dosyadan toplam 543 yıl cezası bulunan firari yakalandı

Haberin Devamı

Kütahya Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, arananlara yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı olan Deniz E.’nin Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde olduğunu tespit etti. Ekipler, 2021 yılından bu yana firari olarak aranan Deniz E.’nin Kuşkavağı Mahallesi’nde bulunduğu eve operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan Deniz E.’nin, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama, nitelikli dolandırıcılık, mühür bozma ve basit yaralama suçları başta olmak üzere 154 ayrı dosyadan toplam 543 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirtildi.

Gözaltına alınan Deniz E., sağlık kontrolünden geçirilerek Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Firari hükümlü Deniz E.’nin işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği belirtildi.