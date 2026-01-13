×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

154 ayrı dosyadan toplam 543 yıl cezası bulunan firari yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Kütahya#Antalya#Hapis
154 ayrı dosyadan toplam 543 yıl cezası bulunan firari yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2026 22:32

Kütahya’da 154 ayrı dosyadan toplam 543 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Deniz E., Antalya’da yakalanarak gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Kütahya Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, arananlara yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı olan Deniz E.’nin Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde olduğunu tespit etti. Ekipler, 2021 yılından bu yana firari olarak aranan Deniz E.’nin Kuşkavağı Mahallesi’nde bulunduğu eve operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan Deniz E.’nin, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama, nitelikli dolandırıcılık, mühür bozma ve basit yaralama suçları başta olmak üzere 154 ayrı dosyadan toplam 543 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirtildi.

Gözaltına alınan Deniz E., sağlık kontrolünden geçirilerek Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Haberin Devamı

Firari hükümlü Deniz E.’nin işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği belirtildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kütahya#Antalya#Hapis

BAKMADAN GEÇME!