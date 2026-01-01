152 kişiye mezar olmuştu! Palmiye Sitesi’nin yıkılmasına ilişkin 3 kamu görevlisine dava

Haberin Devamı

Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi’ndeki 6 bloklu Palmiye Sitesi’nin 3 bloğu, 6 Şubat 2023’te ilk depremde yıkıldı, 152 kişi yaşamını yitirirken, 17 kişi de yaralandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, sitenin yapım tarihinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi proje ve yapı kontrol birimlerinde görevli, binanın inşa aşamasında proje kontrol ve yapı kontrol işlemlerini yapan imar işleri müdür yardımcısı Zeynel Abidin Ş., mimar Mehmet D. ve mimar Hacı Mehmet G. hakkında soruşturma izni talep etti. Ancak ilgili birimler, soruşturma izni vermedi. Bunun üzerine karar istinafa taşındı. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6’ncı İdari Dava Dairesi kararı bozdu.

Yürütülen soruşturma sonunda Zeynel Abidin Ş., Mehmet D. ve Hacı Mehmet G. hakkında ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, sanıkların mevzuat hükümlerine aykırı olan yapı projelerine ve yapıya uygunluk kararları verdikleri, bu nedenle tahkikat konusu binanın yıkılmasında ihmal ve kusurlarının bulunduğunun değerlendirildiği belirtildi. 3 sanık, 10 Nisan’da hakim karşısına çıkacak.

1’İ FİRARİ 2 KİŞİYE HAPİS

Öte yandan Palmiye Sitesi’nin yıkılmasına ilişkin müteahhitler tutuklu Ali Babaoğlu (63), firari Hacı Mehmet Ersoy (82) ile jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu (56) hakkında Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Yargılama sonunda Ali Babaoğlu 21 yıl 9 ay, Hacı Mehmet Ersoy 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılırken, Ömer Tarakçıoğlu ise beraat etmişti.