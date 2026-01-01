×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

152 kişiye mezar olmuştu! Palmiye Sitesi’nin yıkılmasına ilişkin 3 kamu görevlisine dava

Güncelleme Tarihi:

#Kahramanmaraş#6 Şubat Depremleri#Palmiye Sitesi
152 kişiye mezar olmuştu Palmiye Sitesi’nin yıkılmasına ilişkin 3 kamu görevlisine dava
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2026 13:41

Kahramanmaraş’ta 152 kişinin hayatını kaybettiği Palmiye Sitesi’nin yıkılmasına ilişkin 3 kamu görevlisi hakkında ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Haberin Devamı

Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi’ndeki 6 bloklu Palmiye Sitesi’nin 3 bloğu, 6 Şubat 2023’te ilk depremde yıkıldı, 152 kişi yaşamını yitirirken, 17 kişi de yaralandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, sitenin yapım tarihinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi proje ve yapı kontrol birimlerinde görevli, binanın inşa aşamasında proje kontrol ve yapı kontrol işlemlerini yapan imar işleri müdür yardımcısı Zeynel Abidin Ş., mimar Mehmet D. ve mimar Hacı Mehmet G. hakkında soruşturma izni talep etti. Ancak ilgili birimler, soruşturma izni vermedi. Bunun üzerine karar istinafa taşındı. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6’ncı İdari Dava Dairesi kararı bozdu.

Yürütülen soruşturma sonunda Zeynel Abidin Ş., Mehmet D. ve Hacı Mehmet G. hakkında ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, sanıkların mevzuat hükümlerine aykırı olan yapı projelerine ve yapıya uygunluk kararları verdikleri, bu nedenle tahkikat konusu binanın yıkılmasında ihmal ve kusurlarının bulunduğunun değerlendirildiği belirtildi. 3 sanık, 10 Nisan’da hakim karşısına çıkacak.

Haberin Devamı
Gözden Kaçmasınİsviçrede patlama: Çok sayıda can kaybı varİsviçre'de patlama: Çok sayıda can kaybı varHaberi görüntüle

1’İ FİRARİ 2 KİŞİYE HAPİS

Öte yandan Palmiye Sitesi’nin yıkılmasına ilişkin müteahhitler tutuklu Ali Babaoğlu (63), firari Hacı Mehmet Ersoy (82) ile jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu (56) hakkında Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Yargılama sonunda Ali Babaoğlu 21 yıl 9 ay, Hacı Mehmet Ersoy 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılırken, Ömer Tarakçıoğlu ise beraat etmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kahramanmaraş#6 Şubat Depremleri#Palmiye Sitesi

BAKMADAN GEÇME!