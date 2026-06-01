#Kemal Memişoğlu# Sigara Bırakma Danışma Hattı#31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü
1501 sigara bırakma polikliniğinde 4 milyon muayene
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2026 07:00

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "1501 sigara bırakma polikliniğimizde bugüne kadar toplam 4 milyonu aşan muayene gerçekleştirdik. 7 gün 24 saat hizmet veren ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattımızda 2025 yılında 420 bin 651, 2026'nın ilk 4 ayında ise 143 bin 534 vatandaşımıza destek ve rehberlik sunduk" dedi.

Bakan Memişoğlu, '31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü' nedeniyle sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dumansız bir hava, sağlıklı bir gelecek mümkün. 1501 sigara bırakma polikliniğimizde bugüne kadar toplam 4 milyonu aşan muayene gerçekleştirdik. 7 gün 24 saat hizmet veren ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattımızda 2025 yılında 420 bin 651, 2026'nın ilk 4 ayında ise 143 bin 534 vatandaşımıza destek ve rehberlik sunduk. Tütünle Mücadele Timlerimiz ve Mobil Polikliniklerimizle sahada 832 bin 873 vatandaşımıza ulaştık" dedi.

BIRAKANLARIN SAYISI ARTTI

2025 yılında sigara bırakma polikliniklerine yapılan başvuru sayısının, bir önceki yıla göre yüzde 112 arttığını kaydeden Memişoğlu şu bilgileri paylaştı:

“2026 yılının ilk dört ayındaki muayene sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,6 artış gösterdi. Dumansız yaşam alanlarına yönelik hassasiyetin artmasıyla birlikte, 2026'nın ilk dört ayındaki ihbar sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76,6 arttı. Bu tablo açıkça gösteriyor ki milletimiz sağlığını seçiyor ve dumansız bir Türkiye için adım atıyor. Sigarayı bırakmak isteyen tüm vatandaşlarımızı, ücretsiz hizmet veren ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattımızdan destek almaya ve Sigara Bırakma Polikliniklerimize başvurmaya davet ediyorum. Gelin, bu kararı bugün verelim."

