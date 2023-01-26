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1500 yıllık tarih şeftali bahçesinden çıktı

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#İznik#Tarihi Eser#Tarla
1500 yıllık tarih şeftali bahçesinden çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2023 10:02

Dünyaca ünlü tarihi şehir İznik’te tarlasında çalışma yapan çiftçi; sikke ve üzerinde işaret bulunan tarihi eserler buldu. 1500 yıllık Bizans dönemi hazinesine ait olduğu iddia edilen eserler çiftçi tarafından müzeye bırakıldı.

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4 medeniyete başşehirlik yapmış Unesco’ya aday Bursa’nın İznik ilçesinde kendine ait şeftali tarlasında budama çalışması yapan Özkan Yılmaz, 4 adet sikke ve üzerinde haç ve çocuk kabartmaları bulunan tablete benzer tarihi bir parça buldu.

Bulduğu tarihi eserleri müzeye teslim edeceğini açıklayan 30 yaşındaki Özkan Yılmaz, “Burada şeftali diplerini kazıyordum. Parlayan bir cisim gördüm. Bir de yanında ufak ufak paralar var. "Parayı yemiş gibi olmayalım" dedim. Müzeye teslim edeceğim. Daha önceden de burada çapa yaparken tarihi çatallar bıçaklar ve çini parçaları çıkıyordu. Gerçekten İznik’in taşı toprağı tarih ve altınmış. Biz bunu yaşayarak gördük” dedi.

Yılmaz; bulduğu eserleri İznik Müzesi'ne teslim etti. Eserlerin Bizans dönemi hazinesine ait olduğu iddia ediliyor.

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1500 yıllık tarih şeftali bahçesinden çıktı

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#İznik#Tarihi Eser#Tarla

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