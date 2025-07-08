1500 yıllık mozaik bulundu

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Bugüne kadar yürütülen kazı çalışmalarında, nekropol (toplu mezarların bulunduğu yer) kilise, saray, agora (çarşı), zindan, tophane ve su bendi kalıntıları ortaya çıkarıldı, bölgede 10 binden fazla ok ucu ile kandil, cam, seramik eserler ve ziynet eşyaları bulundu.

Doğu Roma İmparatorluğu’nun sınırını Sasaniler’e karşı korumak amacıyla kurduğu antik kentteki agorada devam eden kazı çalışmalarında da önemli buluntular gün yüzüne çıkarılıyor. Mardin Müzesi başkanlığında devam eden kazılarda, agorada 20’ye yakın dükkân ve atölyenin yanı sıra Roma döneminde yapılan 1500 yıllık içme suyu sistemi ortaya çıkarıldı. Bu yıl da kazılarda dükkân ve atölyelerin hemen yanında konut olarak kullanıldığı değerlendirilen yapılarda damla ve dalga figürlü yaklaşık 1500 yıllık mozaik alan keşfedildi.

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İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök, “Süsleme amaçlı, evin zemininde olduğunu değerlendiriyoruz. Neredeyse bozulmamış halde bulduk. Bu da bizim için çok sevindirici. Muazzam bir keşif bizim için, Mozaik yaklaşık 50 metrekare. Antik dönemde de 2-3 yerde restorasyon gördüğünü anlayabiliyoruz. Tek parça halinde çıkaracağız. Ziyaretçilere yeni bir cazibe noktası olacak. Kazılar devam ettikçe yeni buluntulara ulaşacağımıza inanıyoruz çünkü burada muazzam bir tarih var. Bu nedenle çalışmaları çok önemsiyoruz” dedi.