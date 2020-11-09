1500 yıllık iskelet

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, 11 yıl ara verildikten sonra bu yıl antik kentte yeniden kazılara başlanıldığını söyledi. Alkan, yeni bulunan merdivenin son kısmındaki mezarlık bölümünde bir erkek iskeleti tespit edildiğini belirterek, “Bu erkek iskeleti yaklaşık 1500 yıl öncesine ait, günümüze sağlam şekilde gelmesi çok önemli.

İskeletin yan kısmında ise kanatlı bir hayvanın pişirildiği ve kemiklerin ortaya çıktığını fark ettik. Bu da gösteriyor ki bize; ölü yemeği olarak kendisine sunulmuş” dedi.ko