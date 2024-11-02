1500 yıllık eserler yurda dönüyor

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Derinleştirilen soruşturma neticesinde bir suç şebekesince kültür varlıklarının özellikle Ortadoğu ülkelerinden toplanarak Avrupa’ya kaçırıldığı, söz konusu şebekede kaçak kazıcılar, tedarikçiler, aracılar, restorasyon uzmanları, sahte eser üreticileri, galeri sahipleri ve sanat tacirlerinin bulunduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında, şebeke çökertildi.

TÜRKİYE HAREKETE GEÇTİ

Bu süreçte Cenevre yakınlarında gerçekleştirilen gümrük denetlemesinde MS 5. ve 7. yüzyıllar arasına tarihlenen kandil ele geçirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze uzmanlarınca incelenen ve Türkiye kökenli olup yasadışı olarak yurtdışına çıkarıldığı anlaşılan esere ilişkin hazırlanan rapor, Türkiye’nin kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele alanında ikili anlaşması bulunan İsviçre makamlarıyla paylaşıldı. İsviçre’de yürütülen farklı bir soruşturma kapsamında da İstanbul, Balıkesir ve İzmit basımı MS 4. ve 6’ncı yüzyıllar arasına tarihlenen Bizans dönemine ait 7 sikke ile 1 altın madalyon yakalandı. Eserler, Türkiye’ye iade edildi. Eserlerin kasım ayı içinde Türkiye’ye getirilmesi bekleniyor.