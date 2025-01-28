1500 TL’lik sarı ‘ölüm’

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Kış mevsiminde vücut direnci düşen bazı vatandaşlar, içeriğindeki B vitamini nedeniyle ‘sarı renkli serum’u tercih ediyor. Alerjen bünyeye sahip kişilerde ölüme kadar götüren sarı serumun sadece sağlık merkezlerinde verilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, vatandaşların başvurdukları bu yöntemin büyük sağlık sorunlarına yol açacağını belirtiyor. Sarı serum tedavisi sağlık merkezlerinde hekim onayıyla verilirken ‘evde sağlık hizmeti’ adı altında bazı kişiler evlere kadar giderek, hiçbir tetkik yapmadan sarı serum uyguluyor.

SOSYAL MEDYA BU İLANLARLA KAYNIYOR

Evlerinde ya da işyerlerinde sarı serum uygulanan bazı vatandaşların da fotoğraflarının paylaşıldığı hesabın yanı sıra, benzeri çok sayıda hesaptan ilan verildiği dikkati çekti. İlan verilen hesaplarla iletişim yalnızca mesajlaşma yoluyla kurulabiliyor. Herhangi bir telefon numarası paylaşılmıyor. Ev ya da işyeri adresi isteniyor. Ödeme nakit alınıp fiş ya da fatura verilmiyor. Eve ya da işyerine gelip sarı serum uygulanmanın ücreti de adresin konumuna göre, 1500- 2 bin lira arasında değişiyor. Sarı serumun yanında ağrı kesici istendiği takdirde 200 lira daha ödeme alınıyor. İletişim kurulan bir hesabın yöneticisi, şu an stoklarında sarı serum kalmadığını, hemşire ve ambulans ekibiyle görüşerek bilgi vereceğini belirterek, ücretin de 1500 lira olduğunu kaydetti. Fiş ya da fatura verilmeyen bu işlemler hem vatandaşın sağlığını tehlikeye atıyor hem de vergiye tabi tutulmadığı için kanunsuz oluyor. Sarı serum için kullanılacak 3 ilaç ve serum sıvısı, tüm eczanelerden reçetesiz 400-500 liraya alınabiliyor. Alınan bu ilaçlar, 5’li kutular halinde satılıyor. 5 ayrı hastaya uygulanabildiğinden kişi başı maliyeti 150 liraya düşüyor. Vergisiz nakit alınan 1500 liranın 150 lirası maliyete gidiyor.

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‘EVDE SAĞLIK PERSONELİ YAPSA BİLE TEHLİKELİ’

- Özellikle kış aylarında bu türden hesapların arttığını belirten Antalya Tabip Odası Başkanı Hüseyin Can Ertürk, şöyle konuştu: “Evde sağlık personeli tarafından yapılsa bile tehlikeli. İnsan vücuduna dışarıdan giren tüm maddelere karşı alerji gelişebilir. Alerji geliştiği zaman hastane ortamı olmazsa bir işlem yapamazsınız. Mesela solunumu gitti, kalbi durdu. Hastanede olsanız müdahale edilerek kurtarılabilir ancak evde yaparsanız hastayı kaybedersiniz. 1 milyon kişiye yaparsınız, 1 kişinin alerjisi vardır, o kişi yaşamını yitirir. Bu işlemler para kazanmak için yapılan işlemlerdir.”