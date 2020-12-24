150 yıllık sarnıca kireç

Sarnıcın duvarları beyaza, kapısını çevreleyen mermer çerçeveli bölüm ise maviye boyandı, sarnıcın kitabesi de boyayla kapatıldı. Bölgede sarnıçlar üzerinde araştırma yaparken durumu fark eden Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Namık Açıkgöz, Bodrum Belediyesi’nin bu çalışmasını, ‘kaş yaparken göz çıkarmaya’ benzetip, eleştirdi.

Prof. Dr. Açıkgöz, sarnıcın kitabesindeki boyaları kazıyıp tekrar yazı ve motifleri ortaya çıkardı. Prof. Dr. Açıkgöz sosyal medya hesabından ise, “Bodrum Belediyesi’nin bakımını yaptığı ve her sene kireçle beyaza boyadığı Kökcü Dede Sarnıcı’nın kitabesinin kat kat kireçle boyanması ve harflerin hiç görünmemesi üzerine bu tarihin katline son vermek üzere kireci kazıyıp, ‘tarihi esere’ zarar verdim. Kendimi, ‘tarihi esere zarar vermek’ suçu işlemekten ihbar ediyorum!” dedi. Prof. Dr. Açıkgöz’ün, sarnıcın eski ve yeni halinin fotoğraflarına yer verdiği bu paylaşımına çok sayıda kişi de destek verdi.