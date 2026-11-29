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Olayı araştıran polis ekipleri, N.Ş. ve eşi R.Ş. tatil için yurtdışına çıktığı sırada kardeşleri Y.T.’nin eve girerek para dolu çantayı çaldığını tespit etti. Kamera görüntüleri üzerinden Y.T.’yi takibe alan ekipler, para dolu çantayı evden çıkaran Y.T.’nin iletişime geçtiği arkadaşı E.H. isimli şüpheliye çantayı teslim ettiğini belirledi. Çantayı alan şüphelinin evine baskın yapan ekipler tarafından evdeki çantada bulunan10 kilogram altın, 310 bin dolar ve 2 milyon 400 bin lira nakit paraya el koyuldu.

Olayla ilgili yurtdışından dönen komşu N.Ş., eşi R.Ş., çantayı evden alan Y.T. ve olayla bağlantısı olan N.Ö., T.T. ve E.H. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden çantayı evden alan Y.T. tutuklanırken, diğer 5 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

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EŞİ AHBAP’TAN TUTUKLU

150 milyonluk çantayı komşusuna emanet eden A.Y.’nin eşi M.A.Y.’nin Ahbap soruşturması kapsamında tutuklandığını belirleyen polis ekiplerinin, çalınan paranın soruşturmayla ilgisi olup olmadığına yönelik incelemesini sürdürdüğü öğrenildi.