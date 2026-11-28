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Başakşehir’de 23 Kasım 2026 tarihinde polise başvuran A.Y., komşusuna emanet olarak bıraktığı içinde yaklaşık 150 milyon lira değerinde altın ve döviz bulunan çantanın çalındığını söyledi. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışmada emanet çantanın bırakıldığı komşu N.Ş. ve eşi R.Ş.’nin yurt dışına çıktığı sırada kardeşlerinin evlerine girerek çantayı aldığını tespit etti. Yapılan çalışmalarda eve giren kişilerden Y.T.’nin çantayı bir başka arkadaşı E.H.’ye teslim ettiği belirlendi.

POLİS ÇALINANLARI BULDU

Bu gelişme üzerine E.H.’nin evinde arama yapan polis ekipleri çalınan çantayı buldu. Çantada bulunan 10 kilogram altın ve 310 bin dolar paraya el konuldu.

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Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili N.Ş, R.Ş., Y.T., N.Ö., T.T. ve E.H. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler adliyeye sevk edilirken, Y.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. N.Ş. ve T.T. ev hapsi verilirken, N.Ö. ve E.H. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. R.Ş. adlı şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan çantanın sahibi olduğunu söyleyen A.Y.’nin eşi M.A.Y.’nin Ahbap soruşturması kapsamında tutuklu olduğu belirlendi. Bu gelişme üzerine çalınan ve bulunan para ve altınların Ahbap soruşturması dosyasıyla bir ilgisinin olma ihtimaline karşılık soruşturma derinleştirildi.