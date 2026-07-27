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150 metrelik uçurumda facia: Hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi toprağa verildi

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#Antalya#Konya#Kaza
150 metrelik uçurumda facia: Hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2026 15:33

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonette hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi, Konya'da toprağa verildi. Ailenin Serik ilçesine tatile gittikleri öğrenilirken, kazada yaralanan 6 haftalık hamile Hatice Uğurlu ile eşi Abdurrahman Uğurlu'nun hastanedeki tedavileri devam ediyor.

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün saat 08.30 sıralarında Erol Arslan (48) yönetimindeki 42 AKL 36 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

150 metrelik uçurumda facia: Hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi toprağa verildi

İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen ekipler, sürücü Erol Arslan’ın yanı sıra kamyonetteki Ayla Arslan (46), İlayda Arslan (15), Ebrar Arslan (12) ve Metehan Uğurlu'nun (4) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Hatice Uğurlu (23) ile Abdurrahman Uğurlu (28), sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

150 metrelik uçurumda facia: Hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi toprağa verildi

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YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Kazada hayatını kaybeden Erol Arslan ile eşi Hatice Arslan, kızları Ayla, İlayda, Ebrar ve torunları Metehan Uğurlu'nun cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Konya’ya getirildi. 5 kişinin cenazesi, Karatay ilçesindeki Aliyenler Mezarlığı’nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

150 metrelik uçurumda facia: Hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi toprağa verildi

Ailenin Serik ilçesine tatile gittiği öğrenilirken, kazada yaralanan 6 haftalık hamile Hatice Uğurlu ile eşi Abdurrahman Uğurlu'nun hastanedeki tedavileri sürüyor. 

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150 metrelik uçurumda facia: Hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi toprağa verildi

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#Antalya#Konya#Kaza

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