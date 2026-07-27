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150 metrelik uçurumda can pazarı: 5 ölü 2 yaralı

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#Antalya#Manavgat#Kaza
150 metrelik uçurumda can pazarı: 5 ölü 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2026 07:00

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkarak 150 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonette bulunan aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde dün saat 08.30 sıralarında,  Erol Arslan (48) yönetimindeki 42 AKL 36 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen ekipler, sürücü Erol Arslan’ın yanı sıra, kamyonetteki Hatice Arslan (72), Ayla Arslan (46), İlayda Arslan (15), Ebrar Arslan’ın (12) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada Hatice Uğurlu (23) ile Abdurrahman Uğurlu (28) yaralandı. Yaralı 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

YARALILARDAN BİRİ 6 HAFTALIK HAMİLE

Antalya Valisi Hulusi Şahin, gittiği olay yerinde kazaya ilişkin bilgi verdi. Vali Şahin, “Ailenin babası beyin travması nedeniyle helikopter ile Antalya Şehir Hastanesi’ne kaldırdık. Araçtan çıkarma işlemi tamamlandı. Bu çok yoğun bir yol. Konya’dan Antalya’ya zaman geçirmek için gelenlerin kullandığı bir yol. Bugün hava da iyi olmasına rağmen böyle bir kaza ile karşı karşıyayız. Sebebini söyleyemeyiz ama hız, dikkatsizlik ve hatalı sollama en büyük şüphelimiz. Adli soruşturmayı da arkadaşlarımız başlattı. Yaralılardan birini Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırdık. Bilinci açık, inşallah iyi haber bekliyoruz” dedi.

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Diğer yandan kazada yaralanan Hatice Uğurlu’nun 6 haftalık hamile olduğu, Serik’teki müdahalenin ardından Antalya’ya sevk edildiği kaydedildi.

 

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#Antalya#Manavgat#Kaza

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