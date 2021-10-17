150 metreden uçtu: 2 ölü, 4 yaralı

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Kazada Sevilay Aksoy (44) ve Zekiye Özdemir hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi gönderildi. Ekipler halat yardımıyla otobüse ulaşabildi. Araçta sıkışanlar güçlükle bulunduğu yerden çıkarıldı.

6 YARALININ DURUMU AĞIR

Kazada yaralanan Beyzanur Karadeniz, Süveyla Çakır, Nilgün Aydemir, Seded Yamaç, Tuğba Tur, Yakup Çakır, Ayşegül Alemdar, Bayram Çevik, Köksal Vural, Hüseyin Özdemir, Resul Demir, Fatih Efiloğlu, Osman Özsoy ve Mustafa Kurbetoğlu kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 6’sının durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza olduğu sırada uyuyan ve hafif sıyrıklarla kurtulan otobüsün yedek şoförü Mustafa Kurbetoğlu ise sesle birlikte uyandığını ve sadece başına darbe aldığını söyledi.



DAHA KÖTÜ OLABİLİRDİ

Vali Zülkif Dağlı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Dağlı, otobüste 16 kişinin olduğunu belirterek “Kazanın henüz nasıl ve hangi sebeple olduğu bilinmiyor. Ancak otobüsün uçuruma düşerken takla atmaması bizim için teselli verici. Takla atsa daha fazla can kaybı olabilirdi” dedi.