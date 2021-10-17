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150 metreden uçtu: 2 ölü, 4 yaralı

#Otobüs#Kaza#Yaralı
150 metreden uçtu: 2 ölü, 4 yaralı

İstanbul’dan Trabzon’a gitmek üzere yola çıkan Osman Özsoy (50) yönetimindeki 53 DR 666 plakalı, VİP Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, dün 06.13’te, Samsun’un Kavak ilçesi Boğaziçi Mahallesi mevkisinde kontrolden çıktı. Savrulan otobüs yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

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Kazada Sevilay Aksoy (44) ve Zekiye Özdemir hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi gönderildi. Ekipler halat yardımıyla otobüse ulaşabildi. Araçta sıkışanlar güçlükle bulunduğu yerden çıkarıldı.

150 metreden uçtu: 2 ölü, 4 yaralı

6 YARALININ DURUMU AĞIR

Kazada yaralanan Beyzanur Karadeniz, Süveyla Çakır, Nilgün Aydemir, Seded Yamaç, Tuğba Tur, Yakup Çakır, Ayşegül Alemdar, Bayram Çevik, Köksal Vural, Hüseyin Özdemir, Resul Demir, Fatih Efiloğlu, Osman Özsoy ve Mustafa Kurbetoğlu kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 6’sının durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza olduğu sırada uyuyan ve hafif sıyrıklarla kurtulan otobüsün yedek şoförü Mustafa Kurbetoğlu ise sesle birlikte uyandığını ve sadece başına darbe aldığını söyledi. 

DAHA KÖTÜ OLABİLİRDİ

Vali Zülkif Dağlı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Dağlı, otobüste 16 kişinin olduğunu belirterek “Kazanın henüz nasıl ve hangi sebeple olduğu bilinmiyor. Ancak otobüsün uçuruma düşerken takla atmaması bizim için teselli verici. Takla atsa daha fazla can kaybı olabilirdi” dedi.

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#Otobüs#Kaza#Yaralı

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