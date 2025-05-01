15 yıllık miras davasında karar çıktı! Abdülhamid’in 71 varisi belli oldu

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Osmanlı İmparatorluğu’nun 34’üncü Padişahı Sultan 2’nci Abdülhamid’in soyundan olduklarını iddia eden 71 kişi, mirasçı tespiti için 15 yıl önce veraset ilamı davası açtı. İstanbul 12’nci Sulh Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dosyası, mirasçıların tespiti için defalarca bilirkişiye gönderildi. Sultan’ın soyundan gelenleri tek tek inceleyen bilirkişiler, 1909’da tahttan indirilip 1918’de Beylerbeyi Sarayı’nda vefat eden Sultan 2’nci Abdülhamid’in süren soyundan gelen toplam 71 kişiyi tespit etti. Raporda, ilk evliliğini 1863’te yapan Abdülhamid’in diğer evlilikleri ve birinci kuşak soyağacından doğan çocukları tek tek sıralandı.

SADECE 11’İ BİRİNCİ KUŞAK

Sultan 2’nci Abdülhamid’in çocuklarından devam eden soyunun 15 kişi olduğu anlatılan raporda, bu kız ve erkek çocukların da evlenmeleriyle davayı açanlardan 11’inin Abdülhamid’in birinci kuşak mirasçıları oldukları belirtildi. Bilirkişi, Abdülhamid’in mirasından pay almak isteyen bazı sözde mirasçıların mahkemeye sahte veraset ilamları sunduğunu, mahkemenin suç duyurusunda bulunabileceğini de vurguladı. İstanbul 12’nci Sulh Hukuk Mahkemesi’nde 15 yıldır görülen davada kararını açıklayan hâkim, veraset ilamı davasını kabul ederek 71 kişinin Sultan 2’nci Abdülhamid’in mirasçısı olduğuna karar verdi.

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GAYRİMENKULLERİN DEVRİNE KISIT

Ancak mahkeme, Sultan’a ait gayrimenkullerin mirasçılara intikalini (el değiştirmesini) engelleyecek şekilde kısıtlama içermeyen veraset ilamı talebinin ise reddine karar verdi. Mahkeme kararına göre Sultan 2’nci Abdühlamid’e ait özel mülkiyetinde olan gayrimenkullerin mirasçılara devri hususunda kısıtlama getirildi.





BAĞLAR, KONAKLAR VE HATTA MEYDAN BİLE İSTİYORLAR

Avukatların elinde dev mirasla ilgili Galatasaray Adası, Bakırköy’de 70 dönüm arazi, Beykoz ve Kartal’da 30’ar dönümlük arazi, Kâğıthane’de 20 dönüm arazi, Veliefendi Çayırı, Dolmabahçe’de 30 dönüm bostan, Nişantaşı’nda iki konak, Şişli, Çatalca, Çekmece ve Geyve’de çok sayıda çiftlik, Galata’da değirmen arsası, Kabataş Meydanı, Horhor’da konak ve 5 dönüm arsası, Beşiktaş Serencebey’de 2 dönüm bağ, Aydın, Antakya, Kilis’te çok sayıda çiftlik ve arazi gibi bir liste olduğu belirtiliyor.





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1924 TARİHLİ YASAYA GÖRE MAL TALEP EDEMEZLER

1924 yılında çıkarılan, ‘Hilafetin Kaldırılmasına ve Osmanlı Hanedanı’nın Türkiye Cumhuriyeti Ülkesi Dışına Çıkarılmasına Dair Kanun’da Osmanlı İmparatorluğu padişahlarının Türkiye Cumhuriyeti’ndeki tapulu gayrimenkullerinin millete geçtiği belirtildi. 1924 tarihli yasa, padişah mallarıyla ilgili talepte bulunulmasına engel teşkil ediyor. Bu konuda TBMM’nin 1949 tarihli yorum kararı da bulunuyor. Buna rağmen Sultan Abdülhamid’in torunları, dedelerine ait olduğunu iddia ettikleri gayrimenkulleri almak için dava açtı. Davacı vârisler, “Sultan 2’nci Abdülhamid, 431 Sayılı Kanun çıkarıldığı tarih olan 1924’te padişah olmayıp 1918’de vefat etmiştir” iddiasında bulundu.



