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15 yıllık miras davasında karar çıktı! Abdülhamid’in 71 varisi belli oldu

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#2’Nci Abdülhamid#Miras#MAHKEME
15 yıllık miras davasında karar çıktı Abdülhamid’in 71 varisi belli oldu
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2025 07:00

Sultan 2’nci Abdülhamid’in soyundan olduklarını iddia eden 71 kişinin mirastan pay alabilmek için açtıkları veraset ilamı davasında 15 yıl sonra karar açıklandı. 71 kişinin Sultan 2. Abdülhamid’in mirasçısı olduğuna karar veren mahkeme, gayrimenkullerin mirasçılara devrine ise kısıtlama getirdi.

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Osmanlı İmparatorluğu’nun 34’üncü Padişahı Sultan 2’nci Abdülhamid’in soyundan olduklarını iddia eden 71 kişi, mirasçı tespiti için 15 yıl önce veraset ilamı davası açtı. İstanbul 12’nci Sulh Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dosyası, mirasçıların tespiti için defalarca bilirkişiye gönderildi. Sultan’ın soyundan gelenleri tek tek inceleyen bilirkişiler, 1909’da tahttan indirilip 1918’de Beylerbeyi Sarayı’nda vefat eden Sultan 2’nci Abdülhamid’in süren soyundan gelen toplam 71 kişiyi tespit etti. Raporda, ilk evliliğini 1863’te yapan Abdülhamid’in diğer evlilikleri ve birinci kuşak soyağacından doğan çocukları tek tek sıralandı.

SADECE 11’İ BİRİNCİ KUŞAK

Sultan 2’nci Abdülhamid’in çocuklarından devam eden soyunun 15 kişi olduğu anlatılan raporda, bu kız ve erkek çocukların da evlenmeleriyle davayı açanlardan 11’inin Abdülhamid’in birinci kuşak mirasçıları oldukları belirtildi. Bilirkişi, Abdülhamid’in mirasından pay almak isteyen bazı sözde mirasçıların mahkemeye sahte veraset ilamları sunduğunu, mahkemenin suç duyurusunda bulunabileceğini de vurguladı. İstanbul 12’nci Sulh Hukuk Mahkemesi’nde 15 yıldır görülen davada kararını açıklayan hâkim, veraset ilamı davasını kabul ederek 71 kişinin Sultan 2’nci Abdülhamid’in mirasçısı olduğuna karar verdi.

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GAYRİMENKULLERİN DEVRİNE KISIT

Ancak mahkeme, Sultan’a ait gayrimenkullerin mirasçılara intikalini (el değiştirmesini) engelleyecek şekilde kısıtlama içermeyen veraset ilamı talebinin ise reddine karar verdi. Mahkeme kararına göre Sultan 2’nci Abdühlamid’e ait özel mülkiyetinde olan gayrimenkullerin mirasçılara devri hususunda kısıtlama getirildi.

15 yıllık miras davasında karar çıktı Abdülhamid’in 71 varisi belli oldu


BAĞLAR, KONAKLAR VE HATTA MEYDAN BİLE İSTİYORLAR

Avukatların elinde dev mirasla ilgili Galatasaray Adası, Bakırköy’de 70 dönüm arazi, Beykoz ve Kartal’da 30’ar dönümlük arazi, Kâğıthane’de 20 dönüm arazi, Veliefendi Çayırı, Dolmabahçe’de 30 dönüm bostan, Nişantaşı’nda iki konak, Şişli, Çatalca, Çekmece ve Geyve’de çok sayıda çiftlik, Galata’da değirmen arsası, Kabataş Meydanı, Horhor’da konak ve 5 dönüm arsası, Beşiktaş Serencebey’de 2 dönüm bağ, Aydın, Antakya, Kilis’te çok sayıda çiftlik ve arazi gibi bir liste olduğu belirtiliyor.

15 yıllık miras davasında karar çıktı Abdülhamid’in 71 varisi belli oldu


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1924 TARİHLİ YASAYA GÖRE MAL TALEP EDEMEZLER

1924 yılında çıkarılan, ‘Hilafetin Kaldırılmasına ve Osmanlı Hanedanı’nın Türkiye Cumhuriyeti Ülkesi Dışına Çıkarılmasına Dair Kanun’da Osmanlı İmparatorluğu padişahlarının Türkiye Cumhuriyeti’ndeki tapulu gayrimenkullerinin millete geçtiği belirtildi. 1924 tarihli yasa, padişah mallarıyla ilgili talepte bulunulmasına engel teşkil ediyor. Bu konuda TBMM’nin 1949 tarihli yorum kararı da bulunuyor. Buna rağmen Sultan Abdülhamid’in torunları, dedelerine ait olduğunu iddia ettikleri gayrimenkulleri almak için dava açtı. Davacı vârisler, “Sultan 2’nci Abdülhamid, 431 Sayılı Kanun çıkarıldığı tarih olan 1924’te padişah olmayıp 1918’de vefat etmiştir” iddiasında bulundu.

15 yıllık miras davasında karar çıktı Abdülhamid’in 71 varisi belli oldu

HUKUK TARİHİNDE ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI

mahkeme kararının ardından açıklama yapan bir kısım mirasçıların avukatları Bülent Görür ile Ümit Yılmaz, “Bugün Türk hukuk tarihinde önemli bir dönüm noktasına işaret eden bir karar verilmiştir. 1924 yılında yürürlüğe giren 431 sayılı Kanun kapsamında Osmanlı Hanedanı mensuplarının mülkiyet haklarına getirilen kısıtlamaların yarattığı belirsizlikler, 101 yıl sonra yargı kararıyla aydınlatılma yoluna girmiştir. Söz konusu kararla, öncelikle hak sahiplerinin kimliklerinin tespiti sağlanmıştır. Evrensel hukukta temel ve dokunulmaz kabul edilen mülkiyet hakkının, II. Abdülhamid’in mirası bakımından da gözetilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu çerçevede, bundan sonraki süreçte de hukuk ve hakkaniyet doğrultusunda ilerleneceğine dair Türk yargısına ve devlet yöneticilerine olan inancımız tamdır” dedi.

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#2’Nci Abdülhamid#Miras#MAHKEME

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