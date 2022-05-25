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15 yıllık Festus Okey davasında karar

#İstanbul#Beyoğlu#Festus Okey
15 yıllık Festus Okey davasında karar

Nijerya uyruklu Festus Okey’in Beyoğlu Polis Merkezi’nde 15 yıl önce bir polis tarafından öldürülmesine ilişkin davanın, Yargıtay’ın üçüncü kez bozma kararının ardından yeniden görülen davasında mahkeme, 4. kez verdiği kararda sanık polis Cengiz Yıldız'ı "Taksirle öldürme" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

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Nijerya uyruklu Festus Okey'in Beyoğlu Polis Merkezi'nde 15 yıl önce polis memuru Cengiz Yıldız tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin davanın, Yargıtay'ın üçüncü kez bozma kararı vermesinin ardından yeniden görülmesine devam edildi. İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tarafların avukatları hazır bulunurken sanık Cengiz Yıldız mahkemeye SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

SANIK BERAATINI TALEP ETTİ

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Cengiz Yıldız, "15 yıldır bu olayın acısını ve bana hissettirdiklerini kimse düşünemez. Avukatımın mahkemeye sunduğu ve söylediği şeyleri tekrar ediyorum. Suçsuzum, takdir mahkemenindir. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Mahkeme, sanık polis Cengiz Yıldız'ın 20 Ağustos 2007 tarihinde maktul Festus Okey'in ölümüyle sonuçlanan olayda, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin 3 Kasım 2021 tarihli kararında belirtilen gerekçeler ve tüm dosya ile yer alan kanıtlar kapsamında "Taksirle öldürme" eyleminden sorumlu tutulması gerektiğini söyledi.

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SANIK POLİS MEMURUNA 3 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanık Cengiz Yıldız’ı "Taksirle öldürme" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırırken, sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak, cezasının 3 yıl 4 aya indirilmesine hükmetti.

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DAVANIN GEÇMİŞİ

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltındayken 20 Ağustos 2007 tarihinde polis memuru Cengiz Yıldız'ın silahından çıkan kurşunla ölen Nijeryalı Festus Okey'in ölümüne ilişkin İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Aralık 2011'de Cengiz Yıldız'ı "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi kararı bozunca 5 Haziran 2014 tarihinde ikinci kez karara bağlanan davada mahkeme kararında direnmişti. Mahkemenin eski kararında direnmesi nedeniyle dosya, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda bozulmuştu. Kurul, Festus Okey'in kardeşi olduğu öne sürülen Tochukwu Gameliah Ogu'nun akrabalık bağının bulunup bulunmadığının araştırılması ve bunun sonucuna göre davaya katılma talebine ilişkin karar verilmesi gerektiği gözetilmediği gerekçesiyle kararı bozmuştu. Bozmanın ardından İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi 17 Mart 2021 tarihindeki 3. kararında sanık Cengiz Yıldız'ı "Olası kastla öldürme" suçundan iyi hal indirimi yaparak 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

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#İstanbul#Beyoğlu#Festus Okey

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