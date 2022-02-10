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15 yıllık Festus Okey Davası Yargıtay'da 3'üncü kez bozuldu

#Festus Okey#Cinayet#Cengiz Yıldız
15 yıllık Festus Okey Davası Yargıtayda 3üncü kez bozuldu

Nijeryalı Festus Okey'in 15 yıl önce Beyoğlu Polis Merkezi'nde bir polis tarafından vurularak öldürülmesine ilişkin dava, Yargıtay'dan 3'üncü kez döndü. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, "Olası kastla öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan sanık polis Cengiz Yıldız'ın, "Taksirle öldürme" suçundan cezalandırılması gerektiği gerekçesiyle kararı bozdu. Mahkeme, 4'üncü defa yeniden görülmeye başlanan davada, bozma kararına uydu.

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Yargıtay'ın bozma kararının ardından Festus Okey davası bugün İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlandı. Duruşmaya, tarafların avukatları katıldı. 

Bozma ilamına karşı söz alan şikayetçi avukatı Olgun Eroğlu, Yargıtay'ın bozma kararına karşı mahkemenin direnmesini istediğini belirterek, "Mahkemenizce hukuki temellere dayanan eldeki delillerle bir karar verildi. Yargıtay kararı sizin kararınızı bozmanız gerektiğini söyleyerek sanığın beyanına üstünlük veriyor. Yargıtay Ceza Dairesi taraflar arasında husumet ve tanışıklık olmadığı için dolayısıyla 'olası kast yoktur' diyor. Olası kast için husumete ve tanışıklığa gerek yoktur. Yargıtay Ceza Dairesi'nin kararı sizin kararınızı çürütebilecek nitelikte değil. Nihai olarak direnme yönünde irade göstermenizi talep ediyoruz" dedi. 

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SANIK POLİSİN AVUKATI: "BURADA MEŞRU MÜDAFAA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Sanık avukatı Vehbi Kahveci de, "Maalesef müvekkil bir saldırıyla karşılaşıyor ve kendini korumaya çalışıyor ve bu olay oluyor. Ve bir mermi patlıyor ve hastaneye kaldırılıyor. Husumet yok aralarında. Tanışıklıkları yok. Nasıl kasıtlı hareket edebilmesi için bir sebep ortaya konulabilir. Müvekkilim bu dosyanın mağdurudur. 16 senedir bunun ızdırabını yaşamaktadır. Biz burada meşru müdafaa olduğunu düşünüyoruz. Bozmaya kararı mahkemenin takdirinedir" dedi. 

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MAHKEME YARGITAY'IN KARARINA UYDU

Mahkeme heyeti, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma kararına uyulması kararı vererek taraflara savunmalarını yapmaları için süre verdi. Duruşma, 25 Mayıs'a ertelendi. 

DAVANIN GEÇMİŞİ

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltındayken 20 Ağustos 2007 tarihinde polis memuru Cengiz Yıldız'ın silahından çıkan kurşunla ölen Nijeryalı Festus Okey'in ölümüne ilişkin İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Aralık 2011'de Cengiz Yıldız'ı "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi kararı bozunca 5 Haziran 2014 tarihinde ikinci kez karara bağlanan davada mahkeme kararında direnmişti. Mahkemenin eski kararında direnmesi nedeniyle dosya, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda bozulmuştu. Kurul, Festus Okey'in kardeşi olduğu öne sürülen Tochukwu Gameliah Ogu'nun akrabalık bağının bulunup bulunmadığının araştırılması ve bunun sonucuna göre davaya katılma talebine ilişkin karar verilmesi gerektiği gözetilmediği gerekçesiyle kararı bozmuştu. Bozmanın ardından İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi 17 Mart 2021 tarihindeki 3. kararında sanık Cengiz Yıldız'ı "Olası kastla öldürme" suçundan iyi hal indirimi yaparak 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

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Bu karar da sanık polisin avukatları ile cumhuriyet savcısının temyizi sonucu Yargıtay 1. Ceza Dairesi 3 Kasım 2021'de bozuldu. Daire kararında, polis memuru Yıldız'ın "Olası kast" ile değil, "Taksir ile öldürmek" suçundan cezalandırılması gerektiği belirtildi. Kararda, "Silah kullanma ve bulundurma konusunda tecrübeli olan sanık Cengiz'in, silah emniyeti konusunda gerekli tedbirleri almadan, uyuşturucu madde bulundurmaktan şüpheli olan maktulün tek başına bulunduğu odaya girmesiyle, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığı ve yaşanan olaya sebebiyet verdiği anlaşılmakla, meydana gelen neticenin sanık tarafından öngörülmesinin mümkün olmaması nedeniyle sanık hakkında 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan mahkûmiyet kararı verilmesi yerine suç vasfında yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde 'olası kastla öldürmek' suçundan mahkûmiyetine karar verilmesi, bozmayı gerektirmiştir" denildi.

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#Festus Okey#Cinayet#Cengiz Yıldız

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