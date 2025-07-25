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15 yıldır süren kazılarda önemli keşif: İlki olduğu ortaya çıktı

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#Kazı#Keşif#Gökçeada
15 yıldır süren kazılarda önemli keşif: İlki olduğu ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2025 14:44

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Uğurlu-Zeytinlik Höyüğü'nün, Ege adaları içinde besin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı ilk köy yerleşimi olduğu ortaya çıktı.

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Gökçeada ilçesindeki Uğurlu-Zeytinlik Höyüğü'ndeki arkeolojik çalışmalar, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burçin Erdoğu başkanlığında yürütülüyor. Kazı çalışmaları, 15 yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izin ve maddi destekleri ile sürdürülüyor.

15 yıldır süren kazılarda önemli keşif: İlki olduğu ortaya çıktı

Kazı çalışmalarında Gökçeada Uğurlu-Zeytinlik Höyüğü yerleşiminin Ege adaları içinde besin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı ilk köy yerleşimi olduğu ortaya çıktı.

15 yıldır süren kazılarda önemli keşif: İlki olduğu ortaya çıktı

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Ayrıca yapılan arkeolojik çalışmalar; Ege adaları içinde çanak çömlek yapımının, metalürjinin, anıtsal mimarinin en erken ortaya çıktığını, bu kapsamda da şehirciliğe ait en eski kanıtlara ev sahipliği yapan yerleşim yeri olduğunu gösteriyor. Ayrıca yerleşmede yapılan kazılar, 6 kültür katının varlığını ortaya çıkardı. 

15 yıldır süren kazılarda önemli keşif: İlki olduğu ortaya çıktı

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#Kazı#Keşif#Gökçeada

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