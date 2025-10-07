×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

15 yıldır sular altındaydı! Tarihi köy tamamen ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Sivas#Tarihi Köy#Pusat-Özen Barajı
15 yıldır sular altındaydı Tarihi köy tamamen ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2025 11:29

Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan Pusat-Özen barajında su seviyesi hiç olmadığı kadar azaldı, yaklaşık 15 yıldır baraj suları altında kalan tarihi Pusat köyü tamamen ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Pusat Deresi ve Madenköy Çayı üzerine sulama amaçlı 2006 yılında su tutmaya başlayan Pusat-Özen barajı, 2008 yılında tam doluluk oranına ulaştı. Tarihi Pusat köyü ise tamamen sular altında kalırken, köyden su yüzeyinde sadece cami minaresinin alem kısmı kaldı. Yıllardır köy sakinleri barajdaki doluluk oranını bu minareye bakarak ölçtü.

15 yıldır sular altındaydı Tarihi köy tamamen ortaya çıktı

TARİHİ KÖYÜN TAMAMI ORTAYA ÇIKTI

Sivas'ta içme suyu ihtiyacının sağlandığı 4 Eylül barajındaki doluluk oranı şehrin içme suyu ihtiyacını karşılamayacak düzeye kadar gerileyince, 2023 yılında 50 km boyunca borular döşenerek Pusat-Özen barajından 4 Eylül barajına su takviyesi yapıldı. Barajdan baraja nakille Pusat-Özer barajındaki su seviyesi hızla düştü. Önce minarenin şerefeleri, sonra caminin kubbesi derken bugün ise tarihi köyün tamamı ortaya çıktı.

15 yıldır sular altındaydı Tarihi köy tamamen ortaya çıktı

Tamamen ortaya çıkan köyün yanı sıra baraj gölü kıyısındaki setler yaşanan kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi. Göl kenarında piknik yapan vatandaşlar, gölde su seviyesinin hızla azaldığını belirtti. Geçmiş yıllarda su yüzeyinde sadece minarenin görülebildiğini belirten vatandaşlar şimdi tüm köyün görülebildiğini söyledi.
15 yıldır sular altındaydı Tarihi köy tamamen ortaya çıktı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sivas#Tarihi Köy#Pusat-Özen Barajı

BAKMADAN GEÇME!