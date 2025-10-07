15 yıldır sular altındaydı! Tarihi köy tamamen ortaya çıktı

Haberin Devamı

Pusat Deresi ve Madenköy Çayı üzerine sulama amaçlı 2006 yılında su tutmaya başlayan Pusat-Özen barajı, 2008 yılında tam doluluk oranına ulaştı. Tarihi Pusat köyü ise tamamen sular altında kalırken, köyden su yüzeyinde sadece cami minaresinin alem kısmı kaldı. Yıllardır köy sakinleri barajdaki doluluk oranını bu minareye bakarak ölçtü.

Sivas'ta içme suyu ihtiyacının sağlandığı 4 Eylül barajındaki doluluk oranı şehrin içme suyu ihtiyacını karşılamayacak düzeye kadar gerileyince, 2023 yılında 50 km boyunca borular döşenerek Pusat-Özen barajından 4 Eylül barajına su takviyesi yapıldı. Barajdan baraja nakille Pusat-Özer barajındaki su seviyesi hızla düştü. Önce minarenin şerefeleri, sonra caminin kubbesi derken bugün ise tarihi köyün tamamı ortaya çıktı.

Tamamen ortaya çıkan köyün yanı sıra baraj gölü kıyısındaki setler yaşanan kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi. Göl kenarında piknik yapan vatandaşlar, gölde su seviyesinin hızla azaldığını belirtti. Geçmiş yıllarda su yüzeyinde sadece minarenin görülebildiğini belirten vatandaşlar şimdi tüm köyün görülebildiğini söyledi.