15 yıldır görmeden lastik tamir ediyor

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Alaplı Küçük Sanayi Sitesi'nde, babasına ait yedek parça satışı, lastik tamir ve değişimi ile yağ değişiminin yapıldığı iş yerinde çalışan Ercan Turan, 15 yıl önce görme yetisini kaybetti. Ercan Turan kısmen görebildiği zamanlardan edindiği el alışkanlığıyla, araçların lastiğini söküp tamiri veya değişimi ile balans ayarlarını yapıyor. 23 yıldır babasıyla birlikte çalışan 2 çocuk babası Ercan Turan, yaşadığı göz hastalığına tıbben bir isim konulamadığını, kornea nakli olduğunu ancak vücudunun bu nakli kabul etmediğini ifade etti.

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Turan, gözlerindeki rahatsızlığın 4 yaşında başladığını ve 35 yıldır bu hastalıkla mücadele ettiğini ifade ederek, “Şu anda yüzde yüz görme engelli raporum var. Son 15 yıldır hastalığım daha fazla ilerledi. Onun öncesinde biraz görebildiğim için liseyi normal bitirdim. Okul dönemimde ve sonrasında babama yardım ediyordum. 1999 yılından beri de babamın yanında çalışmaya başladım. Daha önce biraz gördüğüm için bu işleri biraz öğrenmiştim neyin nasıl yapıldığını. Hastalığım ilerleyen süreçte daha fazla kötüleşmesi, el yeteneğimin daha fazla gelişmesini sağladı. Her şeye duyarlılıklarım biraz daha arttı. Bu işleri, daha önce biraz görebildiğim için edindiğim el alışkanlığıyla daha rahat yapabiliyorum” dedi.

Yaptığı işi hissederek görme yeteneği kazandığını belirten Turan, “Arabanın lastiklerini değiştirebiliyorum. Balans makineleriyle lastiklerin balansını yapabiliyorum. Bunun haricinde yağ değişimi işlemlerinde yapabileceklerimi yaparak, yağ filtrelerini sökerek babama yardım ediyorum” diye konuştu.