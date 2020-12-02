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Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 02.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

15 yıl sonra gelen itiraf

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
15 yıl sonra gelen itiraf
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İstanbul’da iki çocuk annesi Mualla Irmak(42), Operatör Doktor M.A.’nın Kağıthane’deki kliniğinde sekreter olarak çalışıyordu.

Irmak, 24 Mart 2005 günü klinikte 23 yerinden bıçaklanmış şekilde ölü bulundu. 2016 yılında savcılık, Irmak’ın atletinde menisi olduğu DNA analiziyle belirlenen Serkan Güvenç’i tutukladı. Mahkeme, Güvenç’e kasten öldürmek suçundan iyi hal indirimiyle müebbet hapis cezası verdi. Cinsel saldırıdan da 10 yıl ceza aldı. Güvenç, başta Adalet Bakanlığı olmak üzere birçok yere yazdığı mektuplarda, cinayetle ilgisi olmadığını öne sürdü. 2018’de de Silivri Cezaevi’nde öldü. Bunun üzerine dosya kapandı.

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, faili meçhul dosyaları incelerken Mualla Irmak dosyasını da tekrar açtı. Polis, olay yerindeki koli bandında parmak izi olan kişinin kimliğinin belirlenmediğini ve yakalanmadığını fark etti. Tanık ifadelerinde, olayın yabancı uyruklu bir kişi tarafından işlenmiş olabileceğine yönelik cümlelere rastladı. Bir tornacı atölyesinde çalışan Iraklı Muhammed Kamal Majit Berkhtar’ın(38) parmak izi, koli bandındaki izle uyuşunca gözaltına alındı.

‘BEN DE BIÇAKLADIM’

Berkhtar cinayeti itiraf ederek “Serkan odaya girdi, ben de beklemeye başladım. Odadan bağırma sesleri geldi. İçeri girdiğimde elinde bıçak vardı, kadın yerde yatıyordu. Bana da ‘Sen de birkaç tane bıçak vur’ dedi. Ben de birkaç bıçak darbesi vurdum. Kimseye söylememem için tehdit etti” dedi. Berkhtar, Emniyet’teki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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