15 yıl önce şehit düşmüşlerdi... Kanları yerde kalmadı! Pençe-Kilit Operasyonunda PKK'ya ağır darbe

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Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı bünyesinde piyade er olarak vatani görevini yaparken, 24 Mayıs 2007 tarihinde teskeresine 60 gün kala Şırnak'ın Cudi Dağı'nda teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK tarafından araziye döşenen mayının patlaması sonucu Piyade Er Mahir Yıldırım şehit düşmüştü. Patlamada Yıldırım ile birlikte 4 asker daha şehit olurken, 11 güvenlik görevlisi de yaralandı. Şehit düştüğünde 21 yaşında olan Yıldırım, baba ocağı Aydın'ın Umurlu Mahallesi'nde binlerce kişinin katıldığı törende tekbirlerle son yolculuğuna uğurlanmıştı.

SALDIRININ FAİLİ 15 YIL SONRA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

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Farklı tarihlerde 20 askerimizin şehit edildiği saldırıların faili olarak aranan ve PKK’nın sözde Zap eyalet sorumlusu Zeynel Erocağı’nın yeri Kuzey Irak'ta düzenlenen Pençe Kilit Operasyonu’nda MİT-TSK işbirliğiyle tespit edildi. Operasyon çerçevesinde terör örgütüne ait çok sayıda hedef imha edildi. Operasyonda 2 milyon TL ödüllü turuncu listede yer alan ve Werheli bölgesindeki bir yer altı tünelinden kaçmaya çalışan Zeynel Erocağı ve beraberindeki 4 koruması da etkisiz hale getirildi.