15 yıl önce keşfedilmişti... Gilindire Mağarası ziyaretçilere açıldı

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Merrsin Valisi Ali Hamza Pehlivan, beraberinde Aydıncık Kaymakamı Selahattin Hıdır ve Mağara Sorumlusu Turgut Öykün ile Aydıncık ilçesinde hassas alan olarak tescil edilmiş olan Gilindire Mağarası Doğal Sit Alanı ve Tabiat Parkı’nda, incelemelerde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın himayesinde hayata geçirilen Güdümlü Projeler Programı kapsamında, Mersin Valiliği koordinasyonunda, Çukurova Kalkınma Ajansı’nın (ÇKA) destekleri ile çevre düzenleme, giriş, yürüme yolları, basamaklar, seyir alanları ve ışıklandırma gibi çalışmalar tamamlanarak yeniden ziyarete açılan mağarada incelemelerde bulunan Vali Pehlivan, Gilindire Mağarası Doğal Sit Alanı ve Tabiat Parkı’nın bir doğa harikası olduğunu belirterek, "Gerçekten her geleni etkileyen, doğallığıyla kuşatan bir yapısı var. Bu müstesna yapıda çevre düzenleme, ziyaretçilerin kullandığı kısımlarda yenileme çalışmaları gerçekleştirdik. Çukurova Kalkınma Ajansı ve Valiliğimizin iş birliğinde burada Tabiatı Koruma Kurulu onayıyla hem çevre düzenlemesi hem uygun olan kışında taşların oyulması suretiyle yeni bir giriş kapısı oluşturulması, basamakların kompozit haline getirilmesi, seyir alanları, ışıklandırma ve benzeri muhtelif çalışmalar tamamlandı. Gilindire Mağarası yeniden düzenlenmiş haliyle vatandaşlarımızın, ziyaretçilerin, yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılmış durumdadır. Bu alan, 2013 yılında Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından Gilindire Mağarası, Tabiat Anıtı olarak, 2021 yılında ise Tabiat Parkı olarak ilan edilmiştir. Keşfedilişi ise enteresandır. 1999 yılında, çobanlık yapan bir vatandaşımızın, dikkatini çeken bir kirpiyi takip etmesi neticesinde keşfedilmiştir" dedi.

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1999 yılında keşfedilmesine rağmen, mağaradaki insanoğlu izlerinin 10-11 bin yıl kadar öncesine dayandığını ifade eden Vali Pehlivan, "Mağaranın oluşumu kimi araştırmacılara göre 30 milyon kimi araştırmacılara göre ise 40-50 milyon yıl geçmişe gidiyor. Oluşumuyla ilgili tespit ve değerlendirmeler yapılırken, buzul çağında hidrolojik hareketlenmenin olduğu o dönemde Akdeniz'in önce yükseldiği daha sonra da çekildiği, çekilmesiyle birlikte buradaki bu boşluğun ortaya çıktığı ve binlerce yıl geçen zaman içerisinde sarkıt ve dikitlerin oluştuğu ifade ediliyor. Mağaramızın en önemli özelliklerinden birisi de içinde bir göl olmasıdır. Hemen arkamızda gördüğünüz ve Aynalı Göl olarak bilinen bir göl var. Burası mağaranın dip kısmında bulunuyor. Derinliği 47 metreye kadar ulaşıyor. Bu göle kayalardaki kırıklardan, denizden de belli ölçüde sızıntı olmakla birlikte ağırlıklı olarak yağmur sularının süzülüp birikmesiyle oluşmuş ve kısmen sodalı bir tatlı su hüviyetine sahiptir. Aynalı göl, mağaraya ayrı bir değer katan ve daha da cazip hale getiren özelliklerinden birisidir. Her mağarada sarkıtlar, dikitler vardır. Ama mağaranın içinde Aynalı Göl'ün oluşu buraya ayrı bir değer, ayrı bir boyut katıyor" diye konuştu.

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Gilindire Mağarası Doğal Sit alanına ulaşımın çok kolay olduğunu kaydeden Vali Pehlivan, “Aydıncık İlçemize geldiğinizde yol ayrımından 1-1,5 kilometrelik bir giriş güzergahından sonra giriş kapısına geliniyor. Mağaranın girişinden aynalı gölün kenarına kadar ise yaklaşık 400 metre ve toplamda da 351 basamakla iniyorsunuz ki bu basamakların bütününü son derece güvenli bir şekilde ziyaretçilerin kolaylıkla inip çıkabileceği şekilde inşa ettik. Gilindire Mağarası Doğal Sit alanının girişinde misafirlerin karşılanmasıyla ilgili tedbirler de alınmış durumdadır. Bugüne kadar yapılması gereken bütün çalışmaları yerine getirmiş durumdayız. Girişteki tesis Tarım Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün gözetiminde Aydıncık Belediyesi işletilmektedir. Ayrıca Kaymakamlığımız, İl Kültür Turizm Müdürlüğümüz buradaki turizm hareketliliğini yakından takip etmektedir" ifadesini kullandı.

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Türkiye'nin, Anadolu'nun her bir köşesi ziyaret edilmeye değer yapılarla dolu olduğunu vurgulayan Vali Pehlivan, şunları söyledi:

"Bu bağlamda, Mersin’imizde de sayısız tarihi eserimiz, doğal güzelliklerimiz, kültürel değerlerimiz var. Bunlar içerisinde insanların gezmesi, görmesi gereken sayısız eserimiz var. Gilindire Mağarası gerçekten gelmeye, gezmeye görmeye değer bir varlığımızdır. Ben bu vesileyle İlimizde, bölgemizde ve bütün ülkemizde yaşayan vatandaşlarımızı, yerli ve yabancı turistleri buraya davet ediyorum. Pandemi öncesi bu mağaraya ortalama 100 bin kişi ziyarete geliyordu. Bu yenileme çalışmalarından sonra hedefimiz, öncelikle pandemi öncesi rakamı yakalamak 100 bine ve 100 binin üzerine çıkmaktır. Ama inanıyorum ki ilerleyen tarihlerde bu ziyaretçi sayısı çok daha fazla artacaktır. Bununla alakalı tanıtıcı etkinlikler yapıyoruz. Bununla birlikte, her ziyaret eden yakınında olanlara bu mağarayı sitayişle anlatıyordur, anlatacaktır ve giderek ziyaretçi sayımız çok çok daha fazla artacaktır"