15 yıl istendi

Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyü Kıran Mahallesi’nde, evinin yakınındaki bahçede geçen yıl 27 Haziran günü, 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan, Nazlı-Serdar Tirsi çiftinin kızları 7 yaşındaki İkranur, ortadan kaybolmuştu. Çevrede arama yapan Tirsi Ailesi, kızlarını bulamayınca jandarmadan yardım istemiş, köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlatmıştı. 370 hektar alanda yaklaşık 150 kişilik uzman ekibin, iz takip ve kadavra köpekleri, dron ve termal kameralar ile aradığı İkranur, 3 gün sonra evlerinden 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy Deresi’nde ölü bulunmuştu.

HALA VE AMCA TUTUKLANDI

İkranur Tirsi’nin ölümü ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında küçük kızın dedesi, amcası ve 3 halasının da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. 5 kişi Emniyet’teki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken hala Ayşe Tirsi ve amca S.T., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, İkranur’a yaramazlık yaptığı için tokat attığını ve ağlaması üzerine ağzını kapatarak nefessiz kalması sonucu öldürdüğünü söyleyen amca S.T. (14), ‘kasten öldürme’, cesedi birlikte dereye attıkları halası Ayşe Tirsi (20) ise ‘suç delillerini yok etme, değiştirme veya gizleme’ suçlarından tutuklandı.

İkranur Tirsi’nin ölümü ile ilgili yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianamede amcası S.T. için ‘çocuğu kasten öldürmek’ suçundan 15 yıl, hala Ayşe Tirsi için ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 5 yıla kadar hapis istendi. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

NE OLMUŞTU?

27 Haziran 2020’de evinin yakınındaki bahçede oynarken ortadan kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’nin, kaybolduktan 3 gün sonra evine 7 kilometre uzaklıktaki derede cansız bedeni bulunmuştu.

Yürütülen soruşturma kapsamında İkranur Tirsi’yi amcası S.T.’nin (14) öldürdüğü ve kız kardeşi Ayşe Tirsi ile birlikte çuvala koyarak dere yatağında sığ bir yere bıraktıkları ortaya çıkmıştı.

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