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15 yıl hapisle aranan kadın hükümlü, bazanın altında yakalandı

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#KAYSERİ#Polis#Suç
15 yıl hapisle aranan kadın hükümlü, bazanın altında yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2023 13:53

KAYSERİ’de ‘hırsızlık’ ve ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlarından hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan A.U. (34) isimli kadın, bazanın altında yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ‘hırsızlık’ ve ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlarından hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan A.U. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda hükümlünün, Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde olduğu belirlendi. A.U. adresine düzenlenen operasyonda, evinin yatak odasında bulunan bazanın altında saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan kadın hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. (DHA)

15 yıl hapisle aranan kadın hükümlü, bazanın altında yakalandı

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#KAYSERİ#Polis#Suç

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