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15 yıl hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz

#Çilem Doğan#Adana#Hasan Karabulut
15 yıl hapis cezası onanan Çilem Doğandan Yargıtaya itiraz

Adana'da kendisine şiddet uygulayıp fuhuşa sürüklediği iddiasıyla eşi Hasan Karabulut'u (33) tabancayla vurarak öldüren ve yerel mahkemenin verdiği 15 yıl hapis cezası onanan Çilem Doğan (30), avukatı aracılığıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na kararın düzeltilmesi için itirazda bulundu. DHA'ya konuşan Doğan, "Bu karar, bana 'neden ölmedin, kendini savunmamalıydın' mesajı veriyor. Davamın haklılığına güveniyor ve adaletin yeniden tecelli edeceği yönünde umudumu koruyorum" dedi.

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Çilem Doğan, 2013'te evlendiği 1 çocuğunun babası Hasan Karabulut'u, şiddet gördüğü ve kendisini fuhuşa sürüklemek istediği gerekçesiyle 8 Temmuz 2015'te tabancayla vurarak öldürdü.

Tutuklanan Çilem Doğan, 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis cezası istemiyle yargılandığı Adana 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tahrik ve iyi hal indirimi' ile 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Doğan'ın avukatı, müvekkilinin uygun görülecek adli kontrol tedbirleriyle tahliyesi için talepte bulundu.

Mahkeme heyeti, Çilem Doğan'ı 20 Haziran 2016'da 50 bin TL kefaletle tahliye etti. Dava ise Yargıtay'a gönderildi. 5 yılın ardından geçen ay Doğan’ın 15 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. Kararla birlikte Doğan, yeniden cezaevine gireceği günü beklemeye başladı.

15 yıl hapis cezası onanan Çilem Doğandan Yargıtaya itiraz

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'MEŞRU MÜDAFAA HAKKIMI KULLANDIM'

Cezasının onaylanmasının ardından Çilem Doğan, avukatı İsa Ayanoğlu aracılığıyla karar hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na itirazda bulundu. İtiraz kabul edilirse karar, Ceza Genel Kurulu’na gönderilecek.

Yaşadıklarına tüm Türkiye’nin şahit olduğunu dile getiren Doğan, karara çok üzüldüğünü fakat ayakta durmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Meşru müdafaa hakkı önemli bir haktır. Benim durumum buna uyuyor. Fakat Yargıtay bunu uygulamadı. Her gün benim gibi kendini savunmaya çalışan kadınlar ölüyor. Bu karar bana 'Neden ölmedin, kendini savunmamalıydın' mesajı veriyor. Yaşadıklarım hastane raporları, şikayet dilekçeleriyle belgelenmiştir. Buna rağmen olay, doğrudan 'adam öldürdüm' gibi ele alınmıştır. Davamın haklılığına güveniyor ve adaletin yeniden tecelli edeceği yönünde umudumu koruyorum" dedi.

Doğan’ın avukatı İsa Ayanoğlu ise itiraz dilekçesini sunduklarını ve olumlu cevap alacaklarına inandıklarını belirtti.

15 yıl hapis cezası onanan Çilem Doğandan Yargıtaya itiraz

 

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#Çilem Doğan#Adana#Hasan Karabulut

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