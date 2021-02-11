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Gündem
Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 11.02.2021 - 10:29 | Son Güncelleme:

15 yıl hapis cezası ile aranan dolandırıcı yakalandı

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15 yıl hapis cezası ile aranan dolandırıcı yakalandı
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ŞANLIURFA’da dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası ile aranan H.T., yakalanıp, cezaevine gönderildi.

Akçakale ilçesinde dolandırıcılık suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.T., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen H.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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