15 yaşındaki şüpheliler gasp edip bıçakladı

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Bir süre sonra öğrencilerin yolunu kesen şüpheliler, bıçakla tehdit edip para istedi. Şüpheliler, üzerlerinde para olmadığını söyleyen B.S. ile S.K.’yi bacaklarından bıçaklayıp kaçtı. Şüphelilerin, öğrencileri takip ettiği anlar çevredeki işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Daha sonra Merkez Park’a giden şüpheliler, bıçakla tehdit ettikleri 4 öğrencinin de cep telefonlarını gasp edip kaçtı.

PARAYI BÖLÜŞMÜŞLER

Çocukların ihbarıyla harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, Yüreğir’deki adreslerine yaptığı baskında A.C. ile İ.H.Y.’yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, şüphelilerin gasp ettiği telefonlar bulunamadı.

Emniyetteki sorgularında, cep telefonlarını satıp parayı da bölüştükten sonra harcadıklarını öne süren A.C. ile İ.H.Y. adliyeye sevk edildi.