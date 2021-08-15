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Gündem
İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)
Haber Giriş: 15.08.2021 - 10:46 | Son Güncelleme:

15 yaşındaki suç makinesi yakalandı

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15 yaşındaki suç makinesi yakalandı

Osmaniye'de hırsızlık başta olmak üzere 50 suçtan kaydı bulunan S.P. (15), yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsılık Büro Amirliği ekipleri, 17 Haziran-5 Ağustos tarihleri arasında Mareşal Fevzi Çakmak ve Yunus Emre Mahalleleri ile Dervişli köyünde meydana gelen elektrikli bisiklet, motosiklet ve bisiklet hırsızlıkları olayları ile ilgili çalışma başlattı. Bölgelerdeki güvenlik kamera kayıtlarını izleyen polis, şüphelinin daha önce 28'i hırsızlık olmak üzere toplam 50 suçtan kaydı bulunan S.P. olduğunu tespit etti.

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Fiziki takibe alınan S.P., Yunus Emre Mahallesi ara sokaklarında motosiklet ile kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu yakalandı.

15 yaşındaki suç makinesi yakalandı

Emniyetteki ifadesinde, çaldığı araçları ismini bilmediği kişilere sattığını söyleyen S.P., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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