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15 yaşındaki Soner'in ölümüne sebep olmuştu! 200 kilometre hızı aştığı yeni görüntüleri ortaya çıktı

#Bursa#Motosiklet#Trafik Kazası

Bursa’da, otomobiliyle çarptığı motosikletli Soner Sevim’in (15) ölümüne neden olan Muhammet Baha Çetiner’in (20) kazadan kısa süre önceki sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı. Görüntülerde Çetiner’in, aracıyla 200 kilometrenin üzerinde hız yaptığı görüldü.

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Kaza, 30 Mayıs günü saat 22.00 sıralarında İnegöl ilçesi Alanyurt yolunda meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl’e seyir halinde olan Muhammet Baha Çetiner yönetimindeki otomobil, Metal Sanayi Kavşağı’nda karşıya geçmeye çalışan Soner Sevim’in kullandığı motosiklete yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletli, 30 metre sürüklendi. Yaralanan Sevim, kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

15 yaşındaki Sonerin ölümüne sebep olmuştu 200 kilometre hızı aştığı yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kaza anı da iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü Muhammet Baha Çetiner, yaklaşık 2 saat sonra emniyete giderek teslim oldu.

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Alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edilen Çetiner, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Sürücünün 2021 yılından ‘mala zarar verme’, ‘drift’ ve ‘polisin dur ihtarına uymamak’ suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı.

15 yaşındaki Sonerin ölümüne sebep olmuştu 200 kilometre hızı aştığı yeni görüntüleri ortaya çıktı
Soner Sevim (15)

Öte yandan kazadan önce Muhammet Baha Çetiner’in yüksek hızda seyrettiği anlardan görüntüleri ortaya çıktı. Çetiner’in çeşitli zamanlarda ve kazadan kısa süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, aracıyla 200 kilometrenin üzerinde hız yaptığı görüldü. 

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#Bursa#Motosiklet#Trafik Kazası

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