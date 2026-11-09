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15 yaşındaki saldırgan 15 dakikada yakalandı

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#Polis#Tabanca#Şüpheli
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2026 07:00

İSTANBUL Kağıthane’de 5 Kasım’da kuyumcu dükkânına giren kapüşonlu biri, müşterilerin de bulunduğu sırada işyeri sahibi Salim H.’ye (57) tabancayla ateş etti. Sırtından yaralanan Salim H., acı içinde yerde kalırken, saldırgan kaçtı. Salim H. ise hastaneye kaldırıldı.

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Saldırının ardından harekete geçen polis ekipleri bölgeyi ablukaya aldı. Ekipler, kaçan saldırgan S.Ö.’yü olaydan 15 dakika sonra yakalayıp gözaltına alındı. 15 yaşında olduğu belirlenen S.Ö.’nün, polise verdiği ilk ifadede saldırıyı gerçekleştirdiğini kabul ettiği öğrenildi. Şüpheli, kaçarken olayda kullandığı tabancayı attığını söyledi. Bunun üzerine belirtilen yerde arama yapan polis, 1 ruhsatsız tabanca ve 18 mermi ele geçirdi. S.Ö.’nün, silahı attığı yere yakın mesafede yakalandığı öğrenildi.

Diğer yandan aynı kuyumcuya 5 Eylül Cumartesi günü de silahlı saldırı düzenlendiği ortaya çıktı. Kuyumcunun tehditler aldığını belirterek savcılığa başvurduğu öğrenildi. İstanbul, Hakkâri, Kocaeli ve Eskişehir’de düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

 

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#Polis#Tabanca#Şüpheli

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