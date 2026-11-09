15 yaşındaki saldırgan 15 dakikada yakalandı

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Saldırının ardından harekete geçen polis ekipleri bölgeyi ablukaya aldı. Ekipler, kaçan saldırgan S.Ö.’yü olaydan 15 dakika sonra yakalayıp gözaltına alındı. 15 yaşında olduğu belirlenen S.Ö.’nün, polise verdiği ilk ifadede saldırıyı gerçekleştirdiğini kabul ettiği öğrenildi. Şüpheli, kaçarken olayda kullandığı tabancayı attığını söyledi. Bunun üzerine belirtilen yerde arama yapan polis, 1 ruhsatsız tabanca ve 18 mermi ele geçirdi. S.Ö.’nün, silahı attığı yere yakın mesafede yakalandığı öğrenildi.

Diğer yandan aynı kuyumcuya 5 Eylül Cumartesi günü de silahlı saldırı düzenlendiği ortaya çıktı. Kuyumcunun tehditler aldığını belirterek savcılığa başvurduğu öğrenildi. İstanbul, Hakkâri, Kocaeli ve Eskişehir’de düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.