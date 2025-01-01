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15 yaşındaki Rafet'i öldürüp yol kenarına attılar

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#Rafet Dinç#Adana#Cinayet
15 yaşındaki Rafeti öldürüp yol kenarına attılar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2025 14:56

Adana’da Rafet Dinç’in (15) yol kenarında tabancayla başından vurulmuş cesedi bulundu. Jandarma, Dinç’i öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Olay, dün sat 07.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Geçitli Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Kızıldere yolunda yürüyen mahalleli, yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi görüp durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, başından tabancayla vurulduğu belirlenen çocuğun hayatını kaybettiği saptandı. 

15 yaşındaki Rafeti öldürüp yol kenarına attılar

Jandarma ekipleri, cesedin, Rafet Dinç’e ait olduğunu tespit etti. İncelemenin ardından Dinç’in cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Otopsinin ardından yakınları tarafından cenazesi alınan Dinç, toprağa verildi.

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Jandarma ekipleri şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

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#Rafet Dinç#Adana#Cinayet

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