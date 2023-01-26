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15 yaşındaki Mine'nin feci ölümü! Anneanneden kapı üstüne kilitlendi iddiası

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#İSTANBUL#Polis#Çanakkale
15 yaşındaki Minenin feci ölümü Anneanneden kapı üstüne kilitlendi iddiası
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2023 09:48

Çanakkale'den İstanbul'a annesinin yanına gönderilen 15 yaşındaki Mine Söylemez, iddiaya göre üvey baba tarafından istenmeyince evden kaçtı. Küçükçekmece'de erkek arkadaşının evinde 3 gün kalan Söylemez, çıkan yangında balkonda mahsur kalınca 3. kattan aşağıya atladı. 27 gün yoğun bakımda kalan Söylemez hayatını kaybetti. Anneanne Mine Arslanoğlu, "Kapıyı üstünden kilitlediler, kapıyı açamadı balkona çıktı alev yükselince çocuk panikle aşağıya atladı" dedi.

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Çanakkale'de anneannesi Mine Arslanoğlu ile yaşayan 15 yaşındaki Mine Söylemez, 2 ay önce İstanbul'a annesinin yanına gönderildi. İddiaya göre, üvey babası tarafından evde istenmedi. 25 Aralık'ta 2022 tarihinde evden kaçtı. Küçükçekmece'de yaşayan kendisini 'Şahin Çakır' olarak tanıtan Suriyeli 3 çocuk babası Şerif E.'nin evine sığındı. Şerif E.'nin ablası olarak bildiği kişi tarafından evde istenmedi. 3 gün sonra, 28 Aralık günü saat 12.30 sıralarında ise, Küçükçekmece'deki bu evde yangın çıktı.

4 katlı binanın 3'üncü katındaki yangında tüm daireyi alevler sardı. Şerif E., ablası olarak bilinen kadın ve 2 çocuğu evden kaçarken, 15 yaşındaki Mine Söylemez, Şerif E.'nin 7 aylık bebeği ile panik içinde balkona geldi. Battaniye açanları gören Söylemez, önce bebeği aşağıya attı ardından kendisi atladı.

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Baba Yılmaz Söylemez, 13 Ocak'ta Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek Şerif E. hakkında suç duyurusunda bulundu. Baba Söylemez, yangından 3 gün önce evden kaçan kızının Leman adlı kişi tarafından Şerif E.'nin yanına götürdüğünü öne sürdü. Baba Söylemez, yangında evde bulunan 6 kişiden yalnızca kızının ölümünün detaylı araştırılmasını talep etti.

15 yaşındaki Minenin feci ölümü Anneanneden kapı üstüne kilitlendi iddiası

'ÜVEY BABA TARAFINDAN İSTENMEMİŞ ARKADAŞINA SIĞINMIŞ'

Anneanne Mine Arslanoğlu, yangın çıktıktan sonra torununun üzerine kapıların kapatıldığını iddia ederek, "Doğduğundan beri bu çocukları ben büyüttüm, 2 ay önce annesine gönderdim. Evde üvey baba tarafından istenmemiş, arkadaşına sığınmış.

15 yaşındaki Minenin feci ölümü Anneanneden kapı üstüne kilitlendi iddiası

Evin içerisinde erkek arkadaşının ablasının üç tane de çocuğu varmış. Evde bir yangın çıkıyor herkes kurtulurken benim kızım oradan ölü çıkıyor. Beş kişi oradan sağ çıkarken benim kızım neden çıkamadı oradan? Benim kızım kapıya kucağında çocukla neden balkona çıktı? Benim çocuğumun üstünden kapı kilitlendi ve çocuğum balkonda aldı soluğu. Torunum 26 gün yoğun bakımda kaldı, 10 önce beyin ölümü gerçekleşti.

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Dün ise kalbi durdu ve vefat etti. Anne ve babasıyla birlikte şikayet dilekçemizi verdik. 15 yaşında benim çocuğumun canına kıydılar, resmen canına kıydılar. Benim çocuğumun üzerine kapıyı kilitlediler kendileri kaçtılar, çocuğum çaresiz balkona gitti. 20 bir gün hastanede kanepelerin üstünde yattım.

15 yaşındaki Minenin feci ölümü Anneanneden kapı üstüne kilitlendi iddiası

Öteki kardeşine de ben bakıyorum, bir tane de çocuk okutuyorum. İstanbul'a yolladım sonuçta öz annesine gönderdim. Olayı 28 Aralık'ta duyunca şok geçirdim. Olaydan sonra kaldığı evdekiler beni bulmaya başladılar çünkü ben olayın peşine düştüm. Onlara, 'Siz öldürdünüz benim çocuğumu, siz kaçarken benim çocuğum neden kapıya koşmadı? Neden balkona yöneldi' dedim. O yangını görecek kadar benim kızım nasıl kapıyı kaçamamış? Çocuğum çok çaresiz bırakmışlar" dedi.

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'KAPIYI ÜZERİNE KİLİTLEDİLER ÇOCUK PANİKLE AŞAĞI ATLADI'

Anneanne Arslanoğlu yangından günler önce Mine'nin kız arkadaşıyla Şahin Çakır olarak bilinen Şerif E. için kavga ettiğini belirterek, "Sözde Mine arkadaşının sevgilisi Şahin Çakır ile sevgili oluyor. Kız arkadaşı ile bu sebepten dolayı tartışıyorlar. Benim küçük torunum günler öncesinde Mine'nin kız arkadaşıyla tartışmasına şahit oluyor. Torunum, 'Anneanne o kızla kavga ettiler annesi de kavgaya dahil oldu.

15 yaşındaki Minenin feci ölümü Anneanneden kapı üstüne kilitlendi iddiası

Benim gözümün önünde kavga ettiler hatta diye Mine'yi içlerinde istemediler' dedi. Torunum kavgaya şahit olduktan sonra Çanakkale'ye yanıma geldiğini anlattı. Zaten evde istemiyorlarmış. Onlar yaptılar, başka kimse yapmadı. Bu ecel ile olacak bir şey değil. Torunumu oyuna getirdiler. Kapıyı üstünden kilitlediler, kapıyı açamadı, balkona çıktı, alev yükselince çocuk panikle aşağıya atladı" dedi.

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#İSTANBUL#Polis#Çanakkale

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