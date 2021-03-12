15 yaşındaki Mert Çetin'e ne oldu, bulundu mu? Mert Çetin olayının detayları

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde 15 yaşındaki epilepsi hastası Mert Çetin, bir hafta önce birlikte yaşadığı babaannesi ve dedesinin evinde kayboldu.

Annesinin başka bir evliliği olduğunu dile getiren abla İlknur Çetin kardeşinin kaybında şüpheli olayların yaşandığını anlattı. Yaşanılanları şu sözlerle aktardı: "Terlikleriyle çıkıp gitmiş, ayakkabı bile giymemiş. Dedem sabaha karşı evde olmadığını fark etmiş ama tekrar gidip yatmış. Bana çok geç haber verildi zaten. Evde diğer erkek kardeşim Onur da vardı. Kavga çıkmış, vurmuş Çetin'e. Babaannem ve dedem çok düşkünlerdi. Ama gece olmadığını fark edince nasıl yatıp uyudular anlamıyorum"

Olay tarafları olan dede ve diğer torun Onur Çetin ise birbirlerinden şüpheleniyor. Onur Çetin dedesinden şüphelenirken, dedesi de Onur Çetin’den şüpheleniyor.

Kardeşiyle aralarında tartışma çıkan kardeşi Onur Çetin ise, "Ben sadece bir kez yanağına vurdum. Sonra yattık uyuduk. Sabah 08.00'de uyandığımda Mert yoktu" dedi.

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