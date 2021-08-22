15 yaşındaki kıza yaptıkları kan dondurmuştu... Tutuklandılar

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Mamak ilçesinde ıssız bir alana götürdükleri H.A'yı darbeden, çektikleri görüntüleri de sosyal medya üzerinden paylaşan T.Y. ve erkek arkadaşı R.D ile ilgili iddialara yönelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.



Gözaltına alınan R.D. ile T.Y'nin, "çocuğun cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve özel hayatın gizliliği" suçlarından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandığı belirtilen açıklamada, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğü kaydedildi.

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