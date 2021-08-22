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GeriGündem 15 yaşındaki kıza yaptıkları kan dondurmuştu... Tutuklandılar
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Gündem
AA-DHA
Haber Giriş: 22.08.2021 - 20:16 | Son Güncelleme:

15 yaşındaki kıza yaptıkları kan dondurmuştu... Tutuklandılar

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15 yaşındaki kıza yaptıkları kan dondurmuştu... Tutuklandılar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladıktan sonra videosunu paylaştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlının tutuklandığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Mamak ilçesinde ıssız bir alana götürdükleri H.A'yı darbeden, çektikleri görüntüleri de sosyal medya üzerinden paylaşan T.Y. ve erkek arkadaşı R.D ile ilgili iddialara yönelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Gözaltına alınan R.D. ile T.Y'nin, "çocuğun cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve özel hayatın gizliliği" suçlarından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandığı belirtilen açıklamada, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğü kaydedildi.

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