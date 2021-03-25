15 yaşındaki kız çocuğu annesine anlatınca ortaya çıktı! İğrenç olayda iş adamı İrfan Pullukçu tutuklandı

İddiaya göre cinsel istismar olayı yaklaşık 1 yıl önce Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşandı. Yine iddiaya göre iş insanı İrfan Pullukçu, o tarihte ilçede anne ve ablasıyla yaşayan C.N.K.'ye cinsel istismarda bulundu. C.N.K. yaşadıklarını kimseye anlatamadı.

Bir süre önce de küçük kız, annesi N.G. ve ablası H.K. ile Aydın'ın Didim ilçesine yerleşti. Ancak iş insanı İrfan Pullukçu, aile ile irtibatını kesmedi. Pullukçu, geçtiğimiz hafta Didim'e gitti. Küçük kız da annesine İrfan Pullukçu'nun kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Anne hemen jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri, iş insanını gözaltına aldı. Tekirdağ'a getirilen Pullukçu tutuklanarak cezaevine koyuldu.

ABLASI DA TUTUKLANDI

Küçük kız ifadesinde ablası H.K.'yi de kendisini para karşılığı erkeklerle birlikte olmaya zorlamakla suçladı. Bunun üzerine gözaltına alınan abla da 'fuhuşa aracılık etmek' suçundan tutuklandı.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Pullukçu'nun hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben ablasıyla birlikte oldum küçük kızla hiçbir ilişkim olmadı" dediği öğrenildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iğrenç olayla ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada ''Habere konu çocuğumuz, bir kuruluşumuzda güvendedir. Çocuğumuzun psikolojisi ve rehabilitasyonuna yönelik mesleki çalışmalar devam etmektedir. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz kanalıyla da hukuki sürecin takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz'' denildi.

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