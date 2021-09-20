15 yaşındaki Kazım'dan acı haber! Traktör devrildi...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son dakika: Trabzonsporda Abdulkadir Parmak ve Dorukhan Toközden kötü haberSon dakika: Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak ve Dorukhan Toköz'den kötü haber#Trabzonspor
Avrupa Komisyonu: Türkiye olası göç akını için doğru mesajlar veriyorAvrupa Komisyonu: Türkiye olası göç akını için doğru mesajlar veriyor#Avrupa Komisyonu
Rusya’da Putin’in partisi Birleşik Rusya seçimlerden birinci çıktı birinci çıktıRusya’da Putin’in partisi Birleşik Rusya seçimlerden birinci çıktı birinci çıktı#RUSYA
Prof. Dr. Celal Şengörden tepki çeken olayla ilgili ilk açıklamaProf. Dr. Celal Şengör'den tepki çeken olayla ilgili ilk açıklama!#Prof. Dr. Celal Şengör
Prof. Dr. Tırnaksız koronavirüse yenildi... Hüzünlü veda Ağlatan detayları meslektaşı paylaştıProf. Dr. Tırnaksız koronavirüse yenildi... Hüzünlü veda! Ağlatan detayları meslektaşı paylaştı#Prof. Dr. Mehmet Bülent Tırnaksız
Tekirdağda aile hekimi pansiyonda ölü bulunduTekirdağ'da aile hekimi pansiyonda ölü bulundu#Tekirdağ
David Beckhamın oğlu Romeo, ilk profesyonel maçına çıktıDavid Beckham'ın oğlu Romeo, ilk profesyonel maçına çıktı#Beckham
Düşes Katein kardeşi James Middleton ile Alizee Thevenet evlendi: Köy düğününde kaynanasının 41 yıllık gelinliğini giydiDüşes Kate'in kardeşi James Middleton ile Alizee Thevenet evlendi: Köy düğününde kaynanasının 41 yıllık gelinliğini giydi#James Middleton
Bakan Ersoy ve Bakan Muş, Central Park’ta sabah yürüyüşü yaptıBakan Ersoy ve Bakan Muş, Central Park’ta sabah yürüyüşü yaptı#Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
İngiltere ekonomik durgunluğa neden olacak bebek kıtlığı ile karşı karşıyaİngiltere ekonomik durgunluğa neden olacak "bebek kıtlığı" ile karşı karşıya#İngiltere
HABERLERGündem Haberleri

15 yaşındaki Kazım'dan acı haber! Traktör devrildi...

#Traktör#Denizli#Kaza
15 yaşındaki Kazımdan acı haber Traktör devrildi...

Denizli'nin Honaz ilçesinde, traktörün devrilmesiyle altında kalarak ağır yaralanan Kazım Çal (15) yaşamını yitirdi, babası Ömer Çal'ın (45) ise tedaviye alındı.

Haberin Devamı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- Kaza, Akbaş Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Ömer Çal, kullandığı 20 H 7922 plakalı traktörle Akbaş Mahallesi istikametine giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör yol kenarına yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, sürücü Ömer Çal ile yanındaki çamurluğun üzerinde yolculuk yaptığı tespit edilen oğlu Kazım Çal'ı traktörün altında çıkardı. Ağır yaralı olduğu belirlenen baba ve oğlu, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazım Çal, hastanede yapılan müdahaleye rağmen bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Ömer Çal'ın ise hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kazayla, ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Traktör#Denizli#Kaza