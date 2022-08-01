15 yaşındaki Hasan Mert'i öldüren maganda tutuklandı

Haberin Devamı

Olay, Şehitkamil ilçesine bağlı Girne Mahallesi'nde 29 Temmuz gecesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sokakta yürüyen 15 yaşındaki Hasan Mert Üzüm'ün karın bölgesine nereden geldiği belli olmayan maganda kurşunu isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Hasan Mert, ağır yaralandı. Acil sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Hasan Mert, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İlgili Haber Maganda kurşunuyla vurulan 15 yaşındaki Hasan Mert, hayatını kaybetti Haberi görüntüle

TUTUKLANDI

Hasan Mert’in ölümünü aydınlatmak için çalışmalara başlayan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, tanık ifadeleri ve güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak kurşunun kim tarafından sıkıldığını tespit etti. Hasan’ın ölümüne neden olan katil zanlısının M.B. olduğunu belirleyen Cinayet Büro dedektifleri, M.B.’yi olayın üzerinden 24 saat geçmeden saklandığı adreste kıskıvrak yakaladı.

Haberin Devamı

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edilen zanlı M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.