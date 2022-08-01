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15 yaşındaki Hasan Mert'i öldüren maganda tutuklandı

#Gaziantep#Maganda Kurşunu#Cinayet
15 yaşındaki Hasan Merti öldüren maganda tutuklandı

Gaziantep’te 15 yaşındaki Hasan Mert Üzüm’ün ölümüne neden olan maganda, Cinayet Büro dedektifleri tarafından olayın üzerinden 24 saat geçmeden yakalandı. Dün adliyeye sevk edilen M.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay, Şehitkamil ilçesine bağlı Girne Mahallesi'nde 29 Temmuz gecesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sokakta yürüyen 15 yaşındaki Hasan Mert Üzüm'ün karın bölgesine nereden geldiği belli olmayan maganda kurşunu isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Hasan Mert, ağır yaralandı. Acil sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Hasan Mert, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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TUTUKLANDI

Hasan Mert’in ölümünü aydınlatmak için çalışmalara başlayan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, tanık ifadeleri ve güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak kurşunun kim tarafından sıkıldığını tespit etti. Hasan’ın ölümüne neden olan katil zanlısının M.B. olduğunu belirleyen Cinayet Büro dedektifleri, M.B.’yi olayın üzerinden 24 saat geçmeden saklandığı adreste kıskıvrak yakaladı.

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Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edilen zanlı M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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#Gaziantep#Maganda Kurşunu#Cinayet

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