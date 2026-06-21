15 yaşındaki Fatma İrem için arama çalışmaları başlatıldı

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Manavgat Ulukapı Mahallesi’nde ikamet eden Dilek Kaya Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakoluna gelerek 15 yaşındaki kızı Fatma İrem Kaya’nın dün saat 18.00’da Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde çalıştığı iş yerinden eve gitmek üzere ayrıldığını, eve gelmeyen kızından o saatten beri haber alamadığını, kendisine ulaşamadığını belirterek kayıp başvurusunda bulundu.

Anne Dilek Kaya’nın kayıp başvurusunun ardından güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatılırken, İrem Kaya'yı gören ya da yerini bilenlerin en yakın jandarma veya polis karakoluna bilgi vermesi istendi.