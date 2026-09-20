15 yaşındaki çocuk, yolda tartıştığı adamı öldürdü

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Olay, saat 02.00 sıralarında, Deliktaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Azerbaycan uyruklu F.J. ile yolda karşılaştığı Kazım Kavaklı arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, küfürleşme sonucu kavgaya dönüştü. F.J. yanında taşıdığı bıçakla Kavaklı'yı göğsünden ağır yaraladı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kavaklı, doktorların müdahalesine rağmen, sabaha karşı hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan F.J., polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.