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15 yaşındaki çocuk, yolda tartıştığı adamı öldürdü

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#Cinayet#Denizli Haberleri#Kazım Kavaklı
15 yaşındaki çocuk, yolda tartıştığı adamı öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2026 17:36

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 15 yaşındaki bir çocukla Kazım Kavaklı isimli kişinin tartışması ölümle sonlandı. Azerbaycan uyruklu F.J., tartıştığı Kazım Kavaklı'yı (35) bıçakla ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan adam kurtarılamadı. Kaçan F.J., polis tarafından gözaltına alındı.

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Olay, saat 02.00 sıralarında, Deliktaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Azerbaycan uyruklu F.J. ile yolda karşılaştığı Kazım Kavaklı arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, küfürleşme sonucu kavgaya dönüştü. F.J. yanında taşıdığı bıçakla Kavaklı'yı göğsünden ağır yaraladı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kavaklı, doktorların müdahalesine rağmen, sabaha karşı hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan F.J., polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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#Cinayet#Denizli Haberleri#Kazım Kavaklı

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