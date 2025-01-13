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15 yaşındaki çocuk tapu müdürlüğünde doğum yapıp bebeğini tuvalete attı

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#Balıkesir#Balıkesir Haberleri#Haber
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2025 17:01

Balıkesir'de 15 yaşındaki I.A., Tapu Müdürlüğü'nde tuvalette dünyaya getirdiği erkek bebeği klozete attı. Polis, I.A., babası A.A. ve babaannesi S.B.'yi gözaltına aldı.

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Olay, sabah saatlerinde Altıeylül ilçesinde meydana geldi. Tapu Müdürlüğü'ne gelen I.A., tuvalette dünyaya getirdiği erkek bebeği klozete attı. Bebeği fark eden bir kişi, durumu müdürlükteki temizlik görevlilerine bildirdi. Temizlik görevlileri de bebeği klozetten çıkarıp polise haber verdi. İhbarla gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

BEBEĞİN DURUMU İYİ

Görüntülerden I.A., beraberindekiler ve geldikleri araç tespit edildi. Polis, bebeğini doğurup klozete attığı belirlenen I.A. ile babası A.A. ve babaannesi S.B.'yi gözaltına aldı. Görüntülerde; şüphelilerin Tapu Müdürlüğü'ne geldiklerinde yanlarında bebek olmadığı görüldü.

Gözaltına alınan 3 kişinin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan klozetten çıkarılarak Atatürk Şehir Hastanesi Yenidoğan Ünitesi'nde tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. 

 

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