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15 yaÅŸÄ±ndaki çocuk, kontaÄŸÄ± üzerinde olan halk otobüsünü kaçÄ±rdÄ±

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#Kayseri#Otobüs#Talas
15 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuk, kontaÄŸÄ± Ã¼zerinde olan halk otobÃ¼sÃ¼nÃ¼ kaÃ§Ä±rdÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 02:37

Kayseri'deÂ 15 yaÅŸÄ±ndaki M.Ã–., park halinde bulunan halk otobÃ¼sÃ¼nÃ¼ kaÃ§Ä±rÄ±p, 5 kilometre sonra kaza yaptÄ±. Kazadan yara almayanÂ M.Ã–., polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â

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Olay, saat 23.00 sÄ±ralarÄ±nda Talas ilÃ§esi Mevlana Mahallesi Papatya Caddesinde meydana geldi. M.Ã–., park halinde bulunan ve kontaÄŸÄ± Ã¼zerindeÂ olan 38 AB 262 plakalÄ± halk otobÃ¼sÃ¼nÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p, hareket etti. OtobÃ¼sle yaklaÅŸÄ±k 5 kilometre ilerleyenÂ M.Ã–.,Â kaldÄ±rÄ±ma Ã§arptÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeyeÂ polis,Â itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi.Â M.Ã–.'nÃ¼n kazadan yara almadÄ±ÄŸÄ± belirlenirken, itfaiye ekipleri iseÂ otobÃ¼sÃ¼n fren sisteminde meydana gelen dumana mÃ¼dahale etti.Â 

Halk otobÃ¼sÃ¼ olay yerine gelen sahibine teslim edilirken, M.Ã–. ise polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â 

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#Kayseri#Otobüs#Talas

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